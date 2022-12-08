https://crimea.ria.ru/20221208/medikov-budut-uchit-vezhlivosti-v-razgovore-s-patsientami-1125741707.html

Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами

Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами

Операторы медицинских колл-центров будут менять свой стиль общения с пациентами при их обращении в организации в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T08:21

2022-12-08T08:21

2022-12-08T08:21

россия

здравоохранение в россии

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066481_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4ae5658c8225b16bd42cb6ac9158c20e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Операторы медицинских колл-центров будут менять свой стиль общения с пациентами при их обращении в организации в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава. Методичка с набором необходимых разговорных скриптов опубликована на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.По мнению авторов скриптов, нововведение поможет "грамотно выстроить ответы на любые возражения пациентов", легко и безболезненно работать с жалобами, при этом "четко и убедительно формулировать преимущества того или иного предложения".Так, операторам рекомендуется обращаться к заявителю на "вы" и по имени, отказываясь от ранее принятых обращений, таких как "девушка", "женщина", "мужчина" и "молодой человек".Избегать призывают конфликтных фраз, вроде: "доктор не принимает", "завтра не получится", "так оформлять нельзя". Вместо них предлагается использовать: "в нашем с вами случае возможно", "я предлагаю", "можно оформить по-другому".А вместо агрессивных вопросов вроде "Что вас еще не устраивает?" рекомендуют спросить, чем или как они еще могут помочь пациенту в сложившейся ситуации.Не допускаются формулировки и даже интонации, которые могли бы расцениваться, как демонстрация безучастности, безразличия и отсутствие желания помочь.При этом уменьшительно-ласкательные слова – "минуточку", "секундочку", "договорчик", "звоночек" – тоже в черном списке.В целом в разговоре исключается использование каких бы то ни было оценочных суждений, прямых или скрытых оскорблений и бессмысленных фраз.Помимо разговорных скриптов для операторов колл-ценров, в числе методических рекомендаций – введение чек-листов для оценки экстренных и неотложных вызовов и передача некоторых обязанностей врачей среднему медперсоналу.Ранее глава депздрава Севастополя Виталий Денисов анонсировал переорганизацию поликлиник города на работу по новому алгоритму, согласно которому пациентов не будут сразу записывать к врачам, если вопрос можно решить силами среднего медицинского персонала.

https://crimea.ria.ru/20221207/sevastopole-popast-k-vrachu-v-poliklinike-stanet-slozhnee-1125731280.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество