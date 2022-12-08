https://crimea.ria.ru/20221208/medikov-budut-uchit-vezhlivosti-v-razgovore-s-patsientami-1125741707.html
Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами
Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами
Операторы медицинских колл-центров будут менять свой стиль общения с пациентами при их обращении в организации в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T08:21
2022-12-08T08:21
2022-12-08T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Операторы медицинских колл-центров будут менять свой стиль общения с пациентами при их обращении в организации в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава. Методичка с набором необходимых разговорных скриптов опубликована на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.По мнению авторов скриптов, нововведение поможет "грамотно выстроить ответы на любые возражения пациентов", легко и безболезненно работать с жалобами, при этом "четко и убедительно формулировать преимущества того или иного предложения".Так, операторам рекомендуется обращаться к заявителю на "вы" и по имени, отказываясь от ранее принятых обращений, таких как "девушка", "женщина", "мужчина" и "молодой человек".Избегать призывают конфликтных фраз, вроде: "доктор не принимает", "завтра не получится", "так оформлять нельзя". Вместо них предлагается использовать: "в нашем с вами случае возможно", "я предлагаю", "можно оформить по-другому".А вместо агрессивных вопросов вроде "Что вас еще не устраивает?" рекомендуют спросить, чем или как они еще могут помочь пациенту в сложившейся ситуации.Не допускаются формулировки и даже интонации, которые могли бы расцениваться, как демонстрация безучастности, безразличия и отсутствие желания помочь.При этом уменьшительно-ласкательные слова – "минуточку", "секундочку", "договорчик", "звоночек" – тоже в черном списке.В целом в разговоре исключается использование каких бы то ни было оценочных суждений, прямых или скрытых оскорблений и бессмысленных фраз.Помимо разговорных скриптов для операторов колл-ценров, в числе методических рекомендаций – введение чек-листов для оценки экстренных и неотложных вызовов и передача некоторых обязанностей врачей среднему медперсоналу.Ранее глава депздрава Севастополя Виталий Денисов анонсировал переорганизацию поликлиник города на работу по новому алгоритму, согласно которому пациентов не будут сразу записывать к врачам, если вопрос можно решить силами среднего медицинского персонала.
https://crimea.ria.ru/20221207/sevastopole-popast-k-vrachu-v-poliklinike-stanet-slozhnee-1125731280.html
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россия, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество
Медиков будут учить вежливости в разговоре с пациентами
Минздрав разработал разговорные скрипты для операторов медицинских колл-центров в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым.
Операторы медицинских колл-центров будут менять свой стиль общения с пациентами при их обращении в организации в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава
. Методичка с набором необходимых разговорных скриптов опубликована на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.
По мнению авторов скриптов, нововведение поможет "грамотно выстроить ответы на любые возражения пациентов", легко и безболезненно работать с жалобами, при этом "четко и убедительно формулировать преимущества того или иного предложения".
Так, операторам рекомендуется обращаться к заявителю на "вы" и по имени, отказываясь от ранее принятых обращений, таких как "девушка", "женщина", "мужчина" и "молодой человек".
Избегать призывают конфликтных фраз, вроде: "доктор не принимает", "завтра не получится", "так оформлять нельзя". Вместо них предлагается использовать: "в нашем с вами случае возможно", "я предлагаю", "можно оформить по-другому".
А вместо агрессивных вопросов вроде "Что вас еще не устраивает?" рекомендуют спросить, чем или как они еще могут помочь пациенту в сложившейся ситуации.
Не допускаются формулировки и даже интонации, которые могли бы расцениваться, как демонстрация безучастности, безразличия и отсутствие желания помочь.
При этом уменьшительно-ласкательные слова – "минуточку", "секундочку", "договорчик", "звоночек" – тоже в черном списке.
В целом в разговоре исключается использование каких бы то ни было оценочных суждений, прямых или скрытых оскорблений и бессмысленных фраз.
Помимо разговорных скриптов для операторов колл-ценров, в числе методических рекомендаций – введение чек-листов для оценки экстренных и неотложных вызовов и передача некоторых обязанностей врачей среднему медперсоналу.
Ранее глава депздрава Севастополя Виталий Денисов анонсировал переорганизацию поликлиник города
на работу по новому алгоритму, согласно которому пациентов не будут сразу записывать к врачам, если вопрос можно решить силами среднего медицинского персонала.