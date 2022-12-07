https://crimea.ria.ru/20221207/sevastopole-popast-k-vrachu-v-poliklinike-stanet-slozhnee-1125731280.html

В Севастополе попасть к врачу в поликлинике станет сложнее

В Севастополе попасть к врачу в поликлинике станет сложнее - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Севастополе попасть к врачу в поликлинике станет сложнее

Проблему нехватки врачей и больших очередей в поликлиниках Севастополя следует решать не увеличением численности специалистов, а изменением организации внутри... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T12:35

2022-12-07T12:35

2022-12-07T12:52

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

общество

правительство севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Проблему нехватки врачей и больших очередей в поликлиниках Севастополя следует решать не увеличением численности специалистов, а изменением организации внутри учреждений. Об этом в эфире, прошедшем на правительственном канале в соцсети, заявил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.По его словам, главная задача переорганизации работы поликлиник в том, чтобы возложить некоторые функции лечащих врачей на средний медицинский персонал, как и рекомендует соответствующий приказ Минздрава РФ. Цель – избавиться от необходимости "дергать врачей по пустякам", при этом пациентов обеспечить своевременным медицинским осмотром и помощью.Алгоритм для реализации задуманного уже готовится, отметил он."Будет простой алгоритм – мы договорились с руководителями, что они в холлах поликлиник поставят медицинский пост. Это будет просто стол, будет медсестра и будет тонометр, пульсоксиметр, бесконтактный термометр – простенькие методы обследования, чтобы понимать, куда человека направить для разведения потоков", – рассказал Денисов.А направлять будут в доврачебные кабинеты. Их станет несколько: неотложной помощи, по выдаче справок и направлений, по выписке льготных рецептов, диспансеризации, смотровой."И потом, конечно, уже запись к врачу идет. А на сегодняшний день, пожалуйста, пользуйтесь листами ожидания", – сказал Денисов.Он добавил, что, записываясь в лист ожидания, пациент должен оценивать свое состояние. Если он осознает, что чувствует себя плохо и ему трудно ждать до назначенного приема дни или недели, то следует "обратиться в кабинет неотложной помощи, где врач вас примет"."Если это профилактический прием, то можно и подождать", – заключил глава депздрава Севастополя.В начале сентября Денисов сообщал, что Севастополь испытывает острую нехватку терапевтов и педиатров.Ранее, в июне, он сообщал, что 80% работавших в регионе медиков уволились по собственному желанию из-за разных причин.В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как >>

https://crimea.ria.ru/20211225/v-sevastopole-v-2022-godu-na-zdravookhranenie-napravyat-12-mlrd-rubley-1121858760.html

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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, правительство севастополя