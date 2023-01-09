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Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 22 пациентов. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T10:29
2023-01-09T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 22 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 870 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии скончались 5413 пациентов с подтвержденным диагнозом.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 408 человек, выздоровели 94 753.Читайте также на РИА Новости Крым:Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая зараженияВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - РоспотребнадзорСвиной грипп зафиксирован во всех регионах России
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4.7
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Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявлено 29 новых случаев COVID-19

10:29 09.01.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 22 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 870 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано два пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 691 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 10 человек, за весь период – 203 528", - проинформировали в минздраве региона.
Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии скончались 5413 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.
"На данный момент в больницах находятся 34 пациента, из них 26 - с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - рассказали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 408 человек, выздоровели 94 753.
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