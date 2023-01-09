https://crimea.ria.ru/20230109/desyatki-zabolevshikh-situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1126304122.html

Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе

Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 22 пациентов. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T10:29

2023-01-09T10:29

2023-01-09T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 22 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 870 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии скончались 5413 пациентов с подтвержденным диагнозом.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе ковидом заболели 97 408 человек, выздоровели 94 753.Читайте также на РИА Новости Крым:Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая зараженияВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - РоспотребнадзорСвиной грипп зафиксирован во всех регионах России

севастополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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