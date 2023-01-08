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Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом.Сводка по КрымуВ республике диагноз подтвержден у 15 человек. Госпитализированы в стационары четыре пациента, выздоровели 19 крымчан.Всего с начала пандемии в Крыму переболели 210 859 человек, выздоровели 203 518, прошли лечение в стационарах 62 689 пациентов, умели 5 413.Данные по СевастополюВ Севастополе болезнь подтвердилась у семи человек. Смертельных случаев не зарегистрировано. В стационары госпитализированы три пациента, выписаны - двое. На данный момент в больницах находится 35 пациентов, из них 27 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городе развернуто 104 койки для больных ковидом.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 390 человек, выздоровели 94 748.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - РоспотребнадзорCOVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января
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Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения

В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус подтвержден у 22 человек, смертей нет

10:39 08.01.2023 (обновлено: 10:40 08.01.2023)
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом.

Сводка по Крыму

В республике диагноз подтвержден у 15 человек. Госпитализированы в стационары четыре пациента, выздоровели 19 крымчан.
Всего с начала пандемии в Крыму переболели 210 859 человек, выздоровели 203 518, прошли лечение в стационарах 62 689 пациентов, умели 5 413.

Данные по Севастополю

В Севастополе болезнь подтвердилась у семи человек. Смертельных случаев не зарегистрировано.
В стационары госпитализированы три пациента, выписаны - двое. На данный момент в больницах находится 35 пациентов, из них 27 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городе развернуто 104 койки для больных ковидом.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 390 человек, выздоровели 94 748.
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