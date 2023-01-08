https://crimea.ria.ru/20230108/kovidnaya-svodka-v-krymu-i-sevastopole-vyyavili-22-sluchaya-zarazheniya-1126293960.html
Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T10:39
2023-01-08T10:39
2023-01-08T10:40
крым
севастополь
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
минздрав крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dbd98909e52a912122fa0020cec8cc48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом.Сводка по КрымуВ республике диагноз подтвержден у 15 человек. Госпитализированы в стационары четыре пациента, выздоровели 19 крымчан.Всего с начала пандемии в Крыму переболели 210 859 человек, выздоровели 203 518, прошли лечение в стационарах 62 689 пациентов, умели 5 413.Данные по СевастополюВ Севастополе болезнь подтвердилась у семи человек. Смертельных случаев не зарегистрировано. В стационары госпитализированы три пациента, выписаны - двое. На данный момент в больницах находится 35 пациентов, из них 27 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городе развернуто 104 койки для больных ковидом.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 390 человек, выздоровели 94 748.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - РоспотребнадзорCOVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e0f08e8a45cb576c36941f77fceba83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, минздрав крыма, новости крыма
Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус подтвержден у 22 человек, смертей нет
10:39 08.01.2023 (обновлено: 10:40 08.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом.
Сводка по Крыму
В республике диагноз подтвержден у 15 человек. Госпитализированы в стационары четыре пациента, выздоровели 19 крымчан.
Всего с начала пандемии в Крыму переболели 210 859 человек, выздоровели 203 518, прошли лечение в стационарах 62 689 пациентов, умели 5 413.
Данные по Севастополю
В Севастополе болезнь подтвердилась у семи человек. Смертельных случаев не зарегистрировано.
В стационары госпитализированы три пациента, выписаны - двое. На данный момент в больницах находится 35 пациентов, из них 27 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городе развернуто 104 койки для больных ковидом.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 390 человек, выздоровели 94 748.
Читайте также на РИА Новости Крым: