https://crimea.ria.ru/20230108/kovidnaya-svodka-v-krymu-i-sevastopole-vyyavili-22-sluchaya-zarazheniya-1126293960.html

Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения

Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения

За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T10:39

2023-01-08T10:39

2023-01-08T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За сутки в Крыму и Севастополе зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 34 заболевших ковидом.Сводка по КрымуВ республике диагноз подтвержден у 15 человек. Госпитализированы в стационары четыре пациента, выздоровели 19 крымчан.Всего с начала пандемии в Крыму переболели 210 859 человек, выздоровели 203 518, прошли лечение в стационарах 62 689 пациентов, умели 5 413.Данные по СевастополюВ Севастополе болезнь подтвердилась у семи человек. Смертельных случаев не зарегистрировано. В стационары госпитализированы три пациента, выписаны - двое. На данный момент в больницах находится 35 пациентов, из них 27 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городе развернуто 104 койки для больных ковидом.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 390 человек, выздоровели 94 748.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - РоспотребнадзорCOVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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