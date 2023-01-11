https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html

Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы

Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы

В период новогодних каникул в Крыму зафиксировано несколько летальных случаев среди пациентов с гриппом, число госпитализаций также выросло. Схожая картина... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T09:08

2023-01-11T09:08

2023-01-11T09:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В период новогодних каникул в Крыму зафиксировано несколько летальных случаев среди пациентов с гриппом, число госпитализаций также выросло. Схожая картина наблюдается и по коронавирусной инфекции, однако случаев заражения подштаммом "кракен" на полуострове пока не фиксировали. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Статистика РоспотребнадзораПри этом, по ее словам, в целом статистика показывает снижение заболеваемости с начала года. Это касается и гриппа, и коронавируса, число случаев которого по сравнению с последней неделей 2022 года упало на 38%. Однако эти данные отражают картину искаженно, поскольку большинство крымчан в период праздников не ходили на работу и учебу, а значит не обращались за медпомощью, поскольку не нуждались в больничных листах. Точная картина будет видна к концу недели, тогда же можно будет давать прогнозы на февраль, отметила Пеньковская. Обычно именно третий зимний месяц бывает пиковым, уточнила она."Мы не говорим о снижении уровня ОРВИ. Исходя из многолетних наблюдений, заболеваемость ОРВИ и гриппом имеет две волны. Фактически в феврале мы можем иметь второй подъем заболеваемости. Что касается коронавируса, на территории Крыма по результатам лабораторных исследований определяется только омикрон. "Кракена" пока не встречалось", – констатировала Пеньковская.Типичная картинаВ Минздраве Крыма эпидемиологическую ситуацию называют соответствующей сезону. По многолетним наблюдениям профильного министерства, крымчане всегда болеют ОРВИ больше во второй половине января и в феврале.По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяны Одинец, каких-то больших всплесков по гриппу нет. "Но если вся Россия входила в пик в конце декабря, то мы – в конце января и начале февраля. Это типично для каждого года. Поэтому я не исключаю, что заболеваемость будет повышаться в ближайшие 2-3 недели. А дальше, когда большинство людей переболеет, создастся иммунная прослойка, и заболеваемость снизится. Единичные случаи обычно еще регистрируются в конце марта. Но уже в апреле ОРВИ и грипп практически не встречаются", – пояснила она.По словам доктора, защититься помогут полноценное витаминное питание, питьевой режим, качественный сон, а еще одежда по погоде, что особенно важно в условиях переменчивой крымской зимы. Также Одинец советует не игнорировать маски, по-прежнему соблюдать дистанцию и правила гигиены, поскольку через рукопожатие можно заразиться не только коронавирусом и гриппом, но и множеством других инфекционных заболеваний.Прививки от гриппа и "короны"А вот прививки от гриппа, по мнению специалистов, в этом эпидсезоне делать поздно. Вакцинация на территории республики завершена, в целом вакцины получили более 1,1 млн маленьких и взрослых крымчан. Это фактически аналогично прошлогоднему показателю. Что касается иммунизации от коронавируса, она по-прежнему актуальна, но только для тех, кто пока не привит. По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Бориса Синицына, в этом вопросе важно не перестараться."В целом, по тем штаммам коронавируса, которые циркулируют в Крыму сейчас, ситуация не выглядит опасной. И я не вижу перспектив на большое ухудшение. Это благодаря вакцинации. Но во всем надо видеть пределы. Иммунная система тоже не бесконечна. Она постоянно сталкивается с различными микроорганизмами. Чтобы все это множество вирусов удержать в повиновении, нужно, чтобы она не была перегружена. Если человек вакцинирован от коронавируса в позапрошлом и прошлом году, этого достаточно", – убежден вирусолог.Он также подчеркивает, что иммунитет выработанный против общей группы омикронов, эффективен для остальных его подштаммов, в том числе для "кракена", которого в Крыму пока и вовсе нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуНадо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде

https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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