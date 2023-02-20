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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 157 пациентов. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T10:41
2023-02-20T10:41
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здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 157 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Крыма зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 098 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5421.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находятся 103 пациента, из них 93 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 917 человек, выздоровели 95 799.Коронавирус в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, накануне в стране выявлено 14 233 новых случая, скончались 36 человек.Рост количества госпитализаций отмечен в 12 регионах, снижение - в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ.На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппомВспышки кори в России: что грозит Крыму
https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html
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коронавирус, коронавирус в крыму, штамм коронавируса кракен, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 107 случаев COVID-19, умер один человек

10:41 20.02.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкШприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19
Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 157 пациентов.

Коронавирус в Крыму

На территории Крыма зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 098 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 944 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, за весь период – 204 672", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5421.

Коронавирус в Севастополе

В городе зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находятся 103 пациента, из них 93 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.

В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 917 человек, выздоровели 95 799.

Коронавирус в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, накануне в стране выявлено 14 233 новых случая, скончались 36 человек.
Рост количества госпитализаций отмечен в 12 регионах, снижение - в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ.
На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена почти 95 млн раз, полная вакцинация - около 90 млн.
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