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Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю
Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T11:02
2023-02-17T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 986 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5421.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 87 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 584 человека, выздоровели 95 551.Что с COVID-19 в РоссииОперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки выявлено 15 359 новых случаев COVID-19 и подтверждено 38 летальных исходов. В больницы госпитализировано 1 510 человек, выписано – более 11 тысяч. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 43 регионах, снижение - в 33, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDПочему умирают от COVID-19Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
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Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили новых случая заражения COVID-19, умер один человек
11:02 17.02.2023 (обновлено: 11:07 17.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76 человек.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 986 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 917 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, выздоровевших за весь период – 204 593", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5421.
Сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 87 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 100 пациентов с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 584 человека, выздоровели 95 551.
Что с COVID-19 в России
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки выявлено 15 359 новых случаев COVID-19 и подтверждено 38 летальных исходов. В больницы госпитализировано 1 510 человек, выписано – более 11 тысяч. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 43 регионах, снижение - в 33, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.
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