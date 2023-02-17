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Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю

Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T11:02

2023-02-17T11:02

2023-02-17T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 986 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5421.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 87 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 584 человека, выздоровели 95 551.Что с COVID-19 в РоссииОперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки выявлено 15 359 новых случаев COVID-19 и подтверждено 38 летальных исходов. В больницы госпитализировано 1 510 человек, выписано – более 11 тысяч. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 43 регионах, снижение - в 33, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDПочему умирают от COVID-19Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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