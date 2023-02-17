Рейтинг@Mail.ru
Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230217/rezkiy-rost-zabolevaemosti-covid-dannye-po-krymu-i-sevastopolyu-1127041391.html
Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю
Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T11:02
2023-02-17T11:07
коронавирус в крыму
коронавирус
штамм коронавируса кракен
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
севастополь
общество
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303990_0:176:1528:1036_1920x0_80_0_0_7a21e8a31211fbd670d89f68c4516827.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 986 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5421.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 87 лет.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 584 человека, выздоровели 95 551.Что с COVID-19 в РоссииОперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки выявлено 15 359 новых случаев COVID-19 и подтверждено 38 летальных исходов. В больницы госпитализировано 1 510 человек, выписано – более 11 тысяч. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 43 регионах, снижение - в 33, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDПочему умирают от COVID-19Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303990_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_a21bc2b62e223cb17f79a19dec95a498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, коронавирус, штамм коронавируса кракен, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь, общество, новости крыма, новости
Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили новых случая заражения COVID-19, умер один человек

11:02 17.02.2023 (обновлено: 11:07 17.02.2023)
 
Коронавирус
Коронавирус
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 121 новый случай заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 76 человек.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 41 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 986 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 917 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 19 человек, выздоровевших за весь период – 204 593", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5421.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 87 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 15 человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 100 пациентов с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 584 человека, выздоровели 95 551.

Что с COVID-19 в России

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки выявлено 15 359 новых случаев COVID-19 и подтверждено 38 летальных исходов. В больницы госпитализировано 1 510 человек, выписано – более 11 тысяч. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 43 регионах, снижение - в 33, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID
Почему умирают от COVID-19
Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
 
Коронавирус в КрымуКоронавирусШтамм коронавируса КракенРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымСевастопольОбществоНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России
12:28Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму
12:20Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
12:11В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина
12:02Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников
11:42Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд
11:11Без воды останется часть Симферополя и жилмассив в Феодосии
11:02Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и Севастополю
10:54Мощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры
10:52Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
10:34Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе
10:21В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
09:57Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти – страшные цифры
09:56"Генбанк" для аграриев Крыма: индивидуальный подход и низкий процент
09:55Как женщины и мигранты становятся инструментами влияния Запада в СНГ
09:43Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
09:08Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
08:58Запад больше не может вооружать Украину
08:56Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита
08:36Как в Севастополе отметят День защитника Отечества
Лента новостейМолния