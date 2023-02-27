https://crimea.ria.ru/20230227/dvukratnyy-rost-opersvodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127215565.html

Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T10:33

2023-02-27T10:33

2023-02-27T10:33

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 370 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5422.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались два человека в возрасте 62 и 77 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 288 человек, выздоровели 96 269.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 и ОРВИ пошли в ростВспышки кори в России: что грозит КрымуВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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