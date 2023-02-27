Рейтинг@Mail.ru
Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230227/dvukratnyy-rost-opersvodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127215565.html
Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T10:33
2023-02-27T10:33
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dbd98909e52a912122fa0020cec8cc48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 370 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5422.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались два человека в возрасте 62 и 77 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 288 человек, выздоровели 96 269.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 и ОРВИ пошли в ростВспышки кори в России: что грозит КрымуВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e0f08e8a45cb576c36941f77fceba83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым
Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая COVID-19, умерли два пациента

10:33 27.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов.

Коронавирусная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 370 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 009 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 204 945", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5422.

Коронавирусная сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались два человека в возрасте 62 и 77 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 85 пациентов, из них 79 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 288 человек, выздоровели 96 269.
Читайте также на РИА Новости Крым:
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
Вспышки кори в России: что грозит Крыму
В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID
Коронавирус
13 февраля, 08:26
Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
Коронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
13:05Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
13:01Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
12:57Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
12:55В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
12:45Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки 1:09
12:35Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
12:24В горах под Севастополем потерялись туристы
12:13Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
12:08Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
12:00Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
11:47Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
11:37Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
11:23Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
11:16Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа
11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
10:49ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб 1:04
10:45Умер политолог Глеб Павловский
10:33Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния