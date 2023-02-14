https://crimea.ria.ru/20230214/covid-19-i-orvi-poshli-v-rost-1126966096.html
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост - РИА Новости Крым, 14.02.2023
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T11:06
2023-02-14T11:06
2023-02-14T11:01
орви
грипп
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8b50b64a4b9d08af0f4b62b4805b60a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Какой грипп циркулирует в РоссииУвеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю прирост составит около пяти процентов. Всего в России зарегистрировано более миллиона случаев."В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится 53% положительных находок. У заболевших гриппом почти в 80% случаев выявляются вирусы гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы", - добавили в Роспотребнадзоре.В российских регионах реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Эпидситуация в Крыму и СевастополеЭпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Крыму и Севастополе, число новых случаев продолжает расти. За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 8 823 человека. В сравнении с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 9,7 процента. Эпидемический порог в регионе превышен на 20,8%.В Севастополе за неделю заболели 3 494 человека. Уровень эпидпорога превышен на 17,5 процента.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуРост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
https://crimea.ria.ru/20230213/v-krymu-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-i-grippom-1126959024.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b72f539e6a342d472e2490fcf0f9f34f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орви, грипп, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, общество, новости, новости крыма
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 и гриппом в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На шестой неделе 2023 года на территории страны зарегистрировано 78,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше предыдущей недели. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", - говорится в сообщении ведомства.
Какой грипп циркулирует в России
Увеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю прирост составит около пяти процентов. Всего в России зарегистрировано более миллиона случаев.
"В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится 53% положительных находок. У заболевших гриппом почти в 80% случаев выявляются вирусы гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы", - добавили в Роспотребнадзоре.
В российских регионах реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Эпидситуация в Крыму и Севастополе
Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен
в Крыму и Севастополе, число новых случаев продолжает расти. За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 8 823 человека. В сравнении с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 9,7 процента. Эпидемический порог в регионе превышен на 20,8%.
В Севастополе за неделю заболели 3 494 человека. Уровень эпидпорога превышен на 17,5 процента.
Читайте также на РИА Новости Крым: