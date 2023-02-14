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COVID-19 и ОРВИ пошли в рост - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост - РИА Новости Крым, 14.02.2023
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T11:06
2023-02-14T11:01
орви
грипп
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Какой грипп циркулирует в РоссииУвеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю прирост составит около пяти процентов. Всего в России зарегистрировано более миллиона случаев."В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится 53% положительных находок. У заболевших гриппом почти в 80% случаев выявляются вирусы гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы", - добавили в Роспотребнадзоре.В российских регионах реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Эпидситуация в Крыму и СевастополеЭпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Крыму и Севастополе, число новых случаев продолжает расти. За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 8 823 человека. В сравнении с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 9,7 процента. Эпидемический порог в регионе превышен на 20,8%.В Севастополе за неделю заболели 3 494 человека. Уровень эпидпорога превышен на 17,5 процента.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуРост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
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орви, грипп, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, общество, новости, новости крыма
COVID-19 и ОРВИ пошли в рост

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 и гриппом в России

11:06 14.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"На шестой неделе 2023 года на территории страны зарегистрировано 78,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше предыдущей недели. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", - говорится в сообщении ведомства.

Какой грипп циркулирует в России

Увеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю прирост составит около пяти процентов. Всего в России зарегистрировано более миллиона случаев.
"В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится 53% положительных находок. У заболевших гриппом почти в 80% случаев выявляются вирусы гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы", - добавили в Роспотребнадзоре.
В российских регионах реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Грипп - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 20:25
В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Эпидситуация в Крыму и Севастополе

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Крыму и Севастополе, число новых случаев продолжает расти. За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 8 823 человека. В сравнении с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 9,7 процента. Эпидемический порог в регионе превышен на 20,8%.
В Севастополе за неделю заболели 3 494 человека. Уровень эпидпорога превышен на 17,5 процента.
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