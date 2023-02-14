https://crimea.ria.ru/20230214/covid-19-i-orvi-poshli-v-rost-1126966096.html

COVID-19 и ОРВИ пошли в рост

COVID-19 и ОРВИ пошли в рост - РИА Новости Крым, 14.02.2023

COVID-19 и ОРВИ пошли в рост

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T11:06

2023-02-14T11:06

2023-02-14T11:01

орви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Какой грипп циркулирует в РоссииУвеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю прирост составит около пяти процентов. Всего в России зарегистрировано более миллиона случаев."В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится 53% положительных находок. У заболевших гриппом почти в 80% случаев выявляются вирусы гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы", - добавили в Роспотребнадзоре.В российских регионах реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Эпидситуация в Крыму и СевастополеЭпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Крыму и Севастополе, число новых случаев продолжает расти. За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 8 823 человека. В сравнении с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 9,7 процента. Эпидемический порог в регионе превышен на 20,8%.В Севастополе за неделю заболели 3 494 человека. Уровень эпидпорога превышен на 17,5 процента.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуРост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

https://crimea.ria.ru/20230213/v-krymu-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-i-grippom-1126959024.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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