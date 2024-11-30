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Над Дагестаном сбит украинский беспилотник

Над Дагестаном сбит украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Над Дагестаном сбит украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит в субботу над Каспийском в Республике Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T10:02

2024-11-30T10:02

2024-11-30T10:10

дагестан

каспийск

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

пво

сергей меликов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит в субботу над Каспийском в Республике Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов."Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске", - написал он в Telegram.По данным главы Дагестана, разрушений и жертв в результате атаки нет.При этом в Махачкале приостановил работу аэропорт.В ночь на 30 ноября над Черным морем были уничтожены три беспилотника и еще восемь сбили над Белгородской областью, сообщали в Минобороны. 16 ноября в результате падения сбитого украинского дрона в Каспийске ранение получила 16-летняя девушка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемыеВзрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчаткиСколько терактов предотвратили в России с начала года

дагестан

каспийск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, каспийск, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, сергей меликов, новости