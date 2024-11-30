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Над Дагестаном сбит украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Над Дагестаном сбит украинский беспилотник
Над Дагестаном сбит украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Над Дагестаном сбит украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит в субботу над Каспийском в Республике Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T10:02
2024-11-30T10:10
дагестан
каспийск
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
пво
сергей меликов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит в субботу над Каспийском в Республике Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов."Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске", - написал он в Telegram.По данным главы Дагестана, разрушений и жертв в результате атаки нет.При этом в Махачкале приостановил работу аэропорт.В ночь на 30 ноября над Черным морем были уничтожены три беспилотника и еще восемь сбили над Белгородской областью, сообщали в Минобороны. 16 ноября в результате падения сбитого украинского дрона в Каспийске ранение получила 16-летняя девушка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемыеВзрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчаткиСколько терактов предотвратили в России с начала года
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РИА Новости Крым
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дагестан, каспийск, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, сергей меликов, новости
Над Дагестаном сбит украинский беспилотник

В Каспийске сбили украинский беспилотник – глава Дагестана

10:02 30.11.2024 (обновлено: 10:10 30.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит в субботу над Каспийском в Республике Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске", - написал он в Telegram.
По данным главы Дагестана, разрушений и жертв в результате атаки нет.
При этом в Махачкале приостановил работу аэропорт.

"Введен режим "Ковер" в связи с беспилотной опасностью. Работа аэропорта приостановлена до 11.30", – сказал РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.

В ночь на 30 ноября над Черным морем были уничтожены три беспилотника и еще восемь сбили над Белгородской областью, сообщали в Минобороны.
16 ноября в результате падения сбитого украинского дрона в Каспийске ранение получила 16-летняя девушка.
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ДагестанКаспийскБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьПВОСергей МеликовНовости
 
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