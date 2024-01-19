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Спасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 году

Спасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 году - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Спасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 году

Врачи, которые оказывают помощь участникам спецоперации, продолжат получать дополнительные выплаты в 2024 году. Постановление о продлении действия мер... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T22:18

2024-01-19T22:18

2024-01-19T22:18

правительство россии

помощь бойцам сво

здравоохранение в россии

россия

михаил мишустин

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Врачи, которые оказывают помощь участникам спецоперации, продолжат получать дополнительные выплаты в 2024 году. Постановление о продлении действия мер соцподдержки подписал премьер РФ Михаил Мишустин.Так, максимальный размер выплат предусмотрен для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях. Он составит 100 тысяч рублей в месяц. Такие же деньги предусмотрены для старших врачей, врачей скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу."Для заместителей руководителей медорганизаций, врачей, главных медицинских сестер, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, максимальный размер выплат составит 60 тысяч рублей в месяц", - добавили в ведомстве.Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях, а также помогают анестезиологам и реаниматологам, будут получать 40 тысяч рублей в месяц.Аналогичные доплаты предусмотрен для медицинских работников со средним профессиональным образованием, которые работают в бригадах скорой медицинской помощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.Максимальный размер выплат для медицинских работников среднего звена в стационарах составляет 30 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала в стационарах, а также младшего персонала и других работников станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы предусмотрены выплаты до 20 тысяч рублей в месяц.Меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих помощь бойцам СВО, были установлены весной 2023 года по поручению президента.Также в прошлом году правительство установило специальные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей. В 2023 году на эти цели было направлено более 152,4 млрд рублей. Размер доплаты, в зависимости от специальности сотрудника, составил от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублейВ Севастополе медики получат доплаты из бюджета городаС боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20231010/operatsiya-na-otkrytom-serdtse-vpervye-provedena-u-linii-fronta-v-zone-svo-1131970726.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, помощь бойцам сво, здравоохранение в россии, россия, михаил мишустин, пособия и выплаты, соцзащита, общество, новости