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Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей
Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей
Более 40 воздушных целей уничтожено ПВО над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T06:56
2024-04-05T06:56
2024-04-05T07:18
ростовская область
василий голубев
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более 40 воздушных целей уничтожено ПВО над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, добавил он.Ранее Курскую область атаковали в четверг вечером восемь беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о пожаре в детском центре развития творчества и возгорании возле Центрального рынка в Курске после сбитого БПЛА.В четверг днем председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщинаДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
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ростовская область, василий голубев, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости
Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей
Над Ростовской областью ПВО сбила более 40 целей - губернатор
06:56 05.04.2024 (обновлено: 07:18 05.04.2024)