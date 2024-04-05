https://crimea.ria.ru/20240405/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-sbito-40-tseley-1136298841.html

Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей

Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей

Более 40 воздушных целей уничтожено ПВО над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T06:56

2024-04-05T06:56

2024-04-05T07:18

ростовская область

василий голубев

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более 40 воздушных целей уничтожено ПВО над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, добавил он.Ранее Курскую область атаковали в четверг вечером восемь беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о пожаре в детском центре развития творчества и возгорании возле Центрального рынка в Курске после сбитого БПЛА.В четверг днем председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщинаДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости