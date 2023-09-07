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Житель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин

Житель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Житель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин

Житель Симферополя, спаливший две чужих машины, сядет на скамью подсудимых по делу об уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T16:07

2023-09-07T16:07

2023-09-07T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя, спаливший две чужих машины, сядет на скамью подсудимых по делу об уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Как пояснили в ведомстве, инцидент с автомобилями произошел в июле текущего года. 38-летний мужчина, проходя по улице Ростовской в Симферополе, увидел автомобиль Mazda своего знакомого, с которым на тот момент находился в ссоре.Вспомнив о конфликте, злоумышленник решил отомстить. Спрятав лицо, он взял бензин, облил машину и поджег. А чтобы запутать следы и скрыть мотивы своего поступка, поджигатель решил спалить и припаркованную рядом BMW неизвестного водителя.Ухищрения мстительного симферопольца не спасли его от ответственности. Мужчине придется в суде ответить за причиненный ущерб, который эксперты оценили в более чем 360 тысяч рублей.Напомним, несколько дней назад два автомобиля сгорели в Сакском районе Крыма. В данном случае причиной стал не умышленный поджог, а нарушение правил пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец под “психотропами” напал на автомобиль на проезжей частиПоджог из ревности: крымчанку будут судить за повреждение дома сожителяКиевлянин больше полугода жег машины военных ВСУ из нелюбви к армии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости крыма, симферополь, крым, прокуратура республики крым, автомобиль, общество