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Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части
Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части
Пьяный от психотропов житель Севастополя устроил прогулку по трассе, завершив ее нападением на автомобиль и водителя-женщину, которая остановилась, чтобы его не РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T06:41
2023-08-23T06:41
умвд россии по севастополю
севастополь
происшествия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Пьяный от психотропов житель Севастополя устроил прогулку по трассе, завершив ее нападением на автомобиль и водителя-женщину, которая остановилась, чтобы его не сбить. Подробностями необычного дорожного инцидента поделились в пресс-службе полиции города.На этот раз он решил прогуляться по проезжей части, не замечая автомобилей. Ехавшая на легковушке 57-летняя женщина затормозила, чтобы не сбить его. Но тут же попала "под горячую руку". Сначала досталось автомобилю.Не выбирая выражений, мужчина несколько раз ударил по машине, разбил боковое зеркало заднего вида, а после схватился за приоткрытую водительскую дверь и рванул ее так, что женщина, попытавшаяся вразумить его словами, выпала на дорогу. И тут машина покатилась. Как выяснилось после, произошло это потому, что испуганная обстановкой на дороге автоледи не поставила автомобиль с коробкой-автоматом ни на тормоз, ни на режим парковки. В итоге неуправляемое транспортное средство проехало еще до ближайшего дорожного ограждения.Дебошир с места скрылся. Но росгвардейцы быстро его нашли – в ближайшем магазине. Злоумышленник был передан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Ленинскому району. Теперь с ним разбираются здесь – он фигурант уголовного дела.Согласно санкциям статьи, по которой его привлекли – "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений" – мужчине грозит до 5 лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.Ущерб гражданке из-за повреждения автомобиля оценен почти в 40 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшийВ Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожникиПоджог из ревности: крымчанку будут судить за повреждение дома сожителя
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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умвд россии по севастополю, севастополь, происшествия, крым, новости крыма
Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части

В Севастополе неадекватный мужчина гулял по трассе и напал на автомобиль и водителя

06:41 23.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Пьяный от психотропов житель Севастополя устроил прогулку по трассе, завершив ее нападением на автомобиль и водителя-женщину, которая остановилась, чтобы его не сбить. Подробностями необычного дорожного инцидента поделились в пресс-службе полиции города.

"Злоумышленником оказался 43-летний безработный местный житель, склонный к употреблению психотропных веществ", сообщили в полиции.

На этот раз он решил прогуляться по проезжей части, не замечая автомобилей. Ехавшая на легковушке 57-летняя женщина затормозила, чтобы не сбить его. Но тут же попала "под горячую руку". Сначала досталось автомобилю.
Не выбирая выражений, мужчина несколько раз ударил по машине, разбил боковое зеркало заднего вида, а после схватился за приоткрытую водительскую дверь и рванул ее так, что женщина, попытавшаяся вразумить его словами, выпала на дорогу.
И тут машина покатилась. Как выяснилось после, произошло это потому, что испуганная обстановкой на дороге автоледи не поставила автомобиль с коробкой-автоматом ни на тормоз, ни на режим парковки. В итоге неуправляемое транспортное средство проехало еще до ближайшего дорожного ограждения.
Дебошир с места скрылся. Но росгвардейцы быстро его нашли – в ближайшем магазине. Злоумышленник был передан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Ленинскому району. Теперь с ним разбираются здесь – он фигурант уголовного дела.
Согласно санкциям статьи, по которой его привлекли – "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений" – мужчине грозит до 5 лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.
Ущерб гражданке из-за повреждения автомобиля оценен почти в 40 тысяч рублей.
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