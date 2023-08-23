https://crimea.ria.ru/20230823/sevastopolets-pod-psikhotropami-napal-na-avtomobil-na-proezzhey-chasti-1130868891.html

Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части

Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части

Пьяный от психотропов житель Севастополя устроил прогулку по трассе, завершив ее нападением на автомобиль и водителя-женщину, которая остановилась, чтобы его не РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T06:41

2023-08-23T06:41

2023-08-23T06:41

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Пьяный от психотропов житель Севастополя устроил прогулку по трассе, завершив ее нападением на автомобиль и водителя-женщину, которая остановилась, чтобы его не сбить. Подробностями необычного дорожного инцидента поделились в пресс-службе полиции города.На этот раз он решил прогуляться по проезжей части, не замечая автомобилей. Ехавшая на легковушке 57-летняя женщина затормозила, чтобы не сбить его. Но тут же попала "под горячую руку". Сначала досталось автомобилю.Не выбирая выражений, мужчина несколько раз ударил по машине, разбил боковое зеркало заднего вида, а после схватился за приоткрытую водительскую дверь и рванул ее так, что женщина, попытавшаяся вразумить его словами, выпала на дорогу. И тут машина покатилась. Как выяснилось после, произошло это потому, что испуганная обстановкой на дороге автоледи не поставила автомобиль с коробкой-автоматом ни на тормоз, ни на режим парковки. В итоге неуправляемое транспортное средство проехало еще до ближайшего дорожного ограждения.Дебошир с места скрылся. Но росгвардейцы быстро его нашли – в ближайшем магазине. Злоумышленник был передан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Ленинскому району. Теперь с ним разбираются здесь – он фигурант уголовного дела.Согласно санкциям статьи, по которой его привлекли – "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений" – мужчине грозит до 5 лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.Ущерб гражданке из-за повреждения автомобиля оценен почти в 40 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшийВ Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожникиПоджог из ревности: крымчанку будут судить за повреждение дома сожителя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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