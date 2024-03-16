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Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР
Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР
Россиянина задержали по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, в том числе бойца спецоперации в День защитника Отечества в Тульской области. Об этом РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T13:21
2024-03-16T13:21
2024-03-16T13:21
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ск россии по днр
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СИМФЕРООПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Россиянина задержали по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, в том числе бойца спецоперации в День защитника Отечества в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По информации следствия, участник спецоперации находился в отпуске. Понимая опасность действий стрелка, он попросил его убрать оружие. Завязался конфликт, и фигурант выстрелил в область живота мужчины.Подозреваемый поспешил скрыться с места преступления. Но двое местных жителей попытались его задержать. Однако он несколько раз выстрелил в их сторону.Потерпевшим удалось увернуться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области", - говорится в сообщении пресс-службы СК.В отношении 26-летнего местного жителя Тульской области возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета, в ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения.Сбор и закрепление доказательств по уголовному делу продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударил ножом и ушел: житель Севастополя ответит за покушение на убийствоКрымчанин проведет почти семь лет в колонии за покушение на убийствоНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ск россии по днр, происшествия, новости, общество
Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР
Задержан россиянин по подозрению в покушении на убийсвто бойца СВО в Тульской области
СИМФЕРООПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Россиянина задержали по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, в том числе бойца спецоперации в День защитника Отечества в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
"Следствием установлено, что 23 февраля 2024 года в жилом квартале на улице Героев Алексинцев в городе Алексине подозреваемый, находясь в состоянии опьянения и используя огнестрельное оружие, из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух. Противоправное поведение молодого человека заметил 33-летний участник СВО", - говорится в сообщении.
По информации следствия, участник спецоперации находился в отпуске. Понимая опасность действий стрелка, он попросил его убрать оружие. Завязался конфликт, и фигурант выстрелил в область живота мужчины.
"Свой преступный умысел, направленный на убийство, он не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", - уточняют в Следственном комитете.
Подозреваемый поспешил скрыться с места преступления. Но двое местных жителей попытались его задержать. Однако он несколько раз выстрелил в их сторону.
Потерпевшим удалось увернуться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
В отношении 26-летнего местного жителя Тульской области возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета, в ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения.
Сбор и закрепление доказательств по уголовному делу продолжается.
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