https://crimea.ria.ru/20240316/pokushalsya-na-ubiystvo-boytsa-svo-podozrevaemyy-rossiyanin-zaderzhan-v-dnr-1135733191.html

Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР

Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Покушался на убийство бойца СВО: подозреваемый россиянин задержан в ДНР

Россиянина задержали по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, в том числе бойца спецоперации в День защитника Отечества в Тульской области. Об этом РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T13:21

2024-03-16T13:21

2024-03-16T13:21

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ск россии по днр

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРООПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Россиянина задержали по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, в том числе бойца спецоперации в День защитника Отечества в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По информации следствия, участник спецоперации находился в отпуске. Понимая опасность действий стрелка, он попросил его убрать оружие. Завязался конфликт, и фигурант выстрелил в область живота мужчины.Подозреваемый поспешил скрыться с места преступления. Но двое местных жителей попытались его задержать. Однако он несколько раз выстрелил в их сторону.Потерпевшим удалось увернуться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области", - говорится в сообщении пресс-службы СК.В отношении 26-летнего местного жителя Тульской области возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета, в ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения.Сбор и закрепление доказательств по уголовному делу продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударил ножом и ушел: житель Севастополя ответит за покушение на убийствоКрымчанин проведет почти семь лет в колонии за покушение на убийствоНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ск россии по днр, происшествия, новости, общество