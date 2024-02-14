https://crimea.ria.ru/20240214/krymchanin-napal-na-padcheritsu-s-nozhom-delo-peredano-v-sud-1134944235.html

Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд

Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд

Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T17:00

2024-02-14T17:00

2024-02-14T17:00

крым

закон и право

новости крыма

судак

происшествия

крымский следком

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0c12859507126fe7deb393454fff8c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел 11 октября прошлого года в одном из сел города Судак, по месту жительства пострадавшей и 46-летнего обвиняемого.На помощь девушке пришла мать. Пострадавшая была своевременно госпитализирована, ей оказали всю необходимую помощь. Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу."В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы, завершено. С обвинительным заключением оно направлено в Судакский городской суд, где находится на рассмотрении", – добавили в прокуратуре Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаПодростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекунаСтрашное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право, новости крыма, судак, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым