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Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд
Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд
Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел 11 октября прошлого года в одном из сел города Судак, по месту жительства пострадавшей и 46-летнего обвиняемого.На помощь девушке пришла мать. Пострадавшая была своевременно госпитализирована, ей оказали всю необходимую помощь. Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу."В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы, завершено. С обвинительным заключением оно направлено в Судакский городской суд, где находится на рассмотрении", – добавили в прокуратуре Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаПодростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекунаСтрашное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, закон и право, новости крыма, судак, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым
Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд

Крымчанина будут судить за нападение с ножом на 15-летнюю падчерицу

17:00 14.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел 11 октября прошлого года в одном из сел города Судак, по месту жительства пострадавшей и 46-летнего обвиняемого.
"Установлено, что в ходе возникшего ранее и затянувшегося конфликта нетрезвый отчим ударил падчерицу ножом в спину, причинив ей тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.
На помощь девушке пришла мать. Пострадавшая была своевременно госпитализирована, ей оказали всю необходимую помощь. Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.

"В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы, завершено. С обвинительным заключением оно направлено в Судакский городской суд, где находится на рассмотрении", – добавили в прокуратуре Крыма.
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