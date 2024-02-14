https://crimea.ria.ru/20240214/krymchanin-napal-na-padcheritsu-s-nozhom-delo-peredano-v-sud-1134944235.html
Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд
Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд
Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T17:00
2024-02-14T17:00
2024-02-14T17:00
крым
закон и право
новости крыма
судак
происшествия
крымский следком
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0c12859507126fe7deb393454fff8c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел 11 октября прошлого года в одном из сел города Судак, по месту жительства пострадавшей и 46-летнего обвиняемого.На помощь девушке пришла мать. Пострадавшая была своевременно госпитализирована, ей оказали всю необходимую помощь. Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу."В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы, завершено. С обвинительным заключением оно направлено в Судакский городской суд, где находится на рассмотрении", – добавили в прокуратуре Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльникаПодростка обвиняют в убийстве из ружья женщины-опекунаСтрашное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab5738b785828c7e590823f225556e4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, закон и право, новости крыма, судак, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым
Крымчанин напал на падчерицу с ножом: дело передано в суд
Крымчанина будут судить за нападение с ножом на 15-летнюю падчерицу
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Житель Судака предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел 11 октября прошлого года в одном из сел города Судак, по месту жительства пострадавшей и 46-летнего обвиняемого.
"Установлено, что в ходе возникшего ранее и затянувшегося конфликта нетрезвый отчим ударил падчерицу ножом в спину, причинив ей тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.
На помощь девушке пришла мать. Пострадавшая была своевременно госпитализирована, ей оказали всю необходимую помощь. Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.
"В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы, завершено. С обвинительным заключением оно направлено в Судакский городской суд, где находится на рассмотрении", – добавили в прокуратуре Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: