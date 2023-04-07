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Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине
Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине
В Херсонской области ударом российской авиации уничтожен временный пункт дислокации одесского отряда морской охраны. Об этом РИА Новости сообщил начальник... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T09:56
2023-04-07T09:56
министерство обороны рф
сво
херсонская область
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
всу (вооруженные силы украины)
андрей рулев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области ударом российской авиации уничтожен временный пункт дислокации одесского отряда морской охраны. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев.Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе села Никольского и поселка Береговое российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили два кочующих минометных расчета ВСУ, добавил он.Накануне российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ на Купянском направлении и разбили штурмовую группу в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое 300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, херсонская область, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, всу (вооруженные силы украины), андрей рулев
Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине

Российские войска уничтожили пункт дислокации отряда морской охраны ВСУ на Херсонщине

09:56 07.04.2023
 
© РИА НовостиНачальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев
Начальник пресс-центра группировки Днепр Андрей Рулев - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области ударом российской авиации уничтожен временный пункт дислокации одесского отряда морской охраны. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев.

"На Херсонском направлении оперативно-тактическая авиацией ВС РФ было нанесено поражение по пункту временно дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велитенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек", – сообщил Рулев.

Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе села Никольского и поселка Береговое российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили два кочующих минометных расчета ВСУ, добавил он.
Накануне российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ на Купянском направлении и разбили штурмовую группу в ДНР.
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Министерство обороны РФСВОХерсонская областьВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Андрей Рулев
 
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