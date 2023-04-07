https://crimea.ria.ru/20230407/armiya-rossii-unichtozhila-odesskiy-otryad-morskoy-okhrany-vsu-na-khersonschine-1128027978.html

Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине

Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине

В Херсонской области ударом российской авиации уничтожен временный пункт дислокации одесского отряда морской охраны. Об этом РИА Новости сообщил начальник... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T09:56

2023-04-07T09:56

2023-04-07T09:56

министерство обороны рф

сво

херсонская область

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

всу (вооруженные силы украины)

андрей рулев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128027867_0:0:1139:641_1920x0_80_0_0_2d8e13c4a11f861647ee28c9aab82b9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области ударом российской авиации уничтожен временный пункт дислокации одесского отряда морской охраны. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев.Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе села Никольского и поселка Береговое российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили два кочующих минометных расчета ВСУ, добавил он.Накануне российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ на Купянском направлении и разбили штурмовую группу в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое 300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, херсонская область, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, всу (вооруженные силы украины), андрей рулев