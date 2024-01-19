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Башня Константина в Феодосии: проект реставрации одобрен - что дальше

Башня Константина в Феодосии: проект реставрации одобрен - что дальше - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Башня Константина в Феодосии: проект реставрации одобрен - что дальше

Проект реставрации феодосийской Башни Константина (1382-1448 годы) и прилегающего к ней Турецкого бастиона (XV век) получил положительное заключение... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T07:24

2024-01-19T07:24

2024-01-19T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Проект реставрации феодосийской Башни Константина (1382-1448 годы) и прилегающего к ней Турецкого бастиона (XV век) получил положительное заключение "Главгосэкспертизы", однако на проведение работ средств по-прежнему нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации города.Проект одобренКак пояснила РИА Новости Крым замглавы администрации Феодосии Юлия Некрасова, положительное заключение пришло в конце 2023 года. Следующий шаг - поиск финансирования. Сейчас феодосийские власти направили в республиканское министерство культуры заявку на включение объектов в программу финансирования, однако в текущем году денег на реализацию проекта точно не будет.Сохранность объекта"Согласно закону об охране объектов культурного наследия ежемесячно специалисты минкульта, в частности, департамента объектов культурного наследия, выезжают на обследование объектов. Особое внимание - к объектом, имеющим статус федерального значения, как в данном случае. При выявлении угрозы разрушения администрация, являясь собственником, получает соответствующие предостережения", - поясняет процедуру мониторинга текущего состояния объекта Некрасова.По ее словам, средневековый объект, очевидно, крайне нуждается в реставрации, при этом мониторинги показывают, что критичных изменений за последнее время не произошло: даже после удара по Феодосии со стороны ВСУ, когда в центре города были повреждены современные строения, башня не пострадала.Планы на будущее"Все планы есть, дорожная карта сохраняется. Как и планировалось, после реставрации здесь будет музейный объект, в турецком бастионе разместятся экспозиции, башня будет доступна для осмотра", - говорит чиновница.Еще в 2019 году объект культурного наследия федерального значения "Башня Константина" (1382-1448 годы) и прилегающий к нему Турецкий бастион (XV век, ОКН регионального значения) переданы в оперативное управление Феодосийскому музею древностей.На территории бастиона музейщики планируют разместить часть лапидария, в его внутренних помещениях и на верхней площадке устроить экспозицию, посвященную генуэзскому и османскому периодам. Одна из идей, которую феодосийские музейщики озвучивали несколько лет назад, касалась открытия археологических слоев в районе древней башни.Башня святого Константина высотой более 21 метра является частью крепости "Кафа", которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии - своего крупнейшего крымского владения. Среди укреплений "Кафы" башня играла важную роль: она замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая тянулась к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю. Башню из-за хранения здесь запасов оружия также называли "арсенальной". Ее возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально она была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее реставрировали. О важности роли знаменитой башни свидетельствует то, что она была изображена на старом гербе Феодосии.Судьба средневековых фортификационных сооружений – генуэзского и прилегающего к нему более позднего турецкого – давно волнует общественность и специалистов. В 2016 году часть кладки этого фортификационного сооружения начала выпадать, повторное обрушение произошло в мае 2017, спустя несколько месяцев возможность провести первоочередные аварийные работы была найдена, далее анонсировалась масштабная реставрация объектов, но в течение нескольких лет менялись проекты и фактически работы так и не были начаты. В настоящее время башня огорожена, для туристов объект недоступен.Читайте также на РИА Новости Крым:Историю в бетон: как в Феодосии вырос пирс у древней башниДревние камни: в Феодосии рассыпается Доковая башня XIV векаШалманы выше куполов: в Керчи разрушается самый древний храм России

https://crimea.ria.ru/20231108/zhivye-kamni-kak-v-krymu-vosstanovili-dom-fersmana-i-otkryli-tam-muzey-1132670891.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

феодосия, башня константина, крым, новости крыма, городская среда, история, археология в крыму, общество, главгосэкспертиза