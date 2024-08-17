https://crimea.ria.ru/20240817/na-aerodromakh-ukrainy-unichtozheny-bombardirovschik-su-24-i-ustanovki-patriot-1139671797.html
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot - РИА Новости Крым, 17.08.2024
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot
Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T13:45
2024-08-17T13:45
2024-08-17T13:48
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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patriot (зенитный ракетный комплекс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также пусковая установка ЗРК С-125.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета, 30 085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 316 танков и других боевых бронированных машин, 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 864 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240816/rossiyskie-voennye-sbili-istrebitel-vsu-i-11-aviabomb-hammer-1139648366.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, himars, patriot (зенитный ракетный комплекс)
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot
ВС РФ уничтожили бомбардировщик Су-24 и шесть американских установок HIMARS и Patriot
13:45 17.08.2024 (обновлено: 13:48 17.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17, две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot", - сказано в субботней сводке.
Кроме того, поражены пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также пусковая установка ЗРК С-125.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета, 30 085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 316 танков и других боевых бронированных машин, 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 864 единицы специальной военной автомобильной техники.