Рейтинг@Mail.ru
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240817/na-aerodromakh-ukrainy-unichtozheny-bombardirovschik-su-24-i-ustanovki-patriot-1139671797.html
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot - РИА Новости Крым, 17.08.2024
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot
Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T13:45
2024-08-17T13:48
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
himars
patriot (зенитный ракетный комплекс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136657506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0b975d5b83c2c6d1ce2c2b93c24e358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также пусковая установка ЗРК С-125.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета, 30 085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 316 танков и других боевых бронированных машин, 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 864 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240816/rossiyskie-voennye-sbili-istrebitel-vsu-i-11-aviabomb-hammer-1139648366.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136657506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c938faa3ceeb1fcd2b27fa621110d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, himars, patriot (зенитный ракетный комплекс)
На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot

ВС РФ уничтожили бомбардировщик Су-24 и шесть американских установок HIMARS и Patriot

13:45 17.08.2024 (обновлено: 13:48 17.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17, две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot", - сказано в субботней сводке.
Кроме того, поражены пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также пусковая установка ЗРК С-125.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета, 30 085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 316 танков и других боевых бронированных машин, 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 864 единицы специальной военной автомобильной техники.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
Вчера, 13:37
Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия УкраинеHIMARSPatriot (зенитный ракетный комплекс)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Армия России продвигается вперед - ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков
15:42В Ялте горит заповедник
15:19В Джанкое произошла повторная авария на сетях
15:02Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму
14:43В Севастополе локализовали лесной пожар
14:31Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
14:17Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области
14:03В Севастополе вспыхнул пожар – что известно
13:53В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
13:45На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot
13:39В Краматорске прогремел взрыв на машиностроительном заводе - СМИ
13:27Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота
13:14На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона
13:00В Красногвардейском районе Крыма слышны взрывы – что происходит
12:33В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
12:12Ситуация у Крымского моста – данные по очередям к полудню субботы
12:00Джанкой остался без света
11:59Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области
11:41В США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области
11:29Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков
Лента новостейМолния