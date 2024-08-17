https://crimea.ria.ru/20240817/na-aerodromakh-ukrainy-unichtozheny-bombardirovschik-su-24-i-ustanovki-patriot-1139671797.html

На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot

На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot - РИА Новости Крым, 17.08.2024

На аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки Patriot

Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T13:45

2024-08-17T13:45

2024-08-17T13:48

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам базирования украинской авиации и уничтожили пусковые установки поставленных Киеву систем РСЗО и ЗРК. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также пусковая установка ЗРК С-125.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета, 30 085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 316 танков и других боевых бронированных машин, 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 864 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240816/rossiyskie-voennye-sbili-istrebitel-vsu-i-11-aviabomb-hammer-1139648366.html

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, himars, patriot (зенитный ракетный комплекс)