https://crimea.ria.ru/20230223/v-sevastopole-zemlyu-uchastnikam-svo-nachnut-vydavat-vesnoy-1127158867.html

В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать весной

В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать весной - РИА Новости Крым, 23.02.2023

В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать весной

Земельные участки из специального фонда в Севастополе начнут выдавать участниками специальной военной операции уже весной. Об этом журналистам после... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T09:46

2023-02-23T09:46

2023-02-23T09:48

севастополь

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общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Земельные участки из специального фонда в Севастополе начнут выдавать участниками специальной военной операции уже весной. Об этом журналистам после торжественного возложения цветов к мемориалу защитникам города заявил губернатор Михаил Развожаев. Доработки законодательства в этой части внесут на рассмотрение депутатов на ближайшую сессию Заксобрания, добавил он. Развожаев также отметил, что правительство города получает большое количество предложений относительно присвоения имен героев СВО улицам, скверам и учреждениям в Севастополе. "Мы обязательно будем их все обсуждать с общественными организациями для того, чтобы принять правильные решения. Это непростая работа, которую нужно сделать ответственно и правильно, чтобы все было увековечено в соответствии с тем вкладом, который ребята внесли в победу, в наше общее дело", – сказал глава города.Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги в декабре. Согласно закону, для получения участков ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории Республики Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года.Земля для участников СВО в СевастополеВ департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя поступило свыше 2 300 заявлений на получение земельного участка. Первые 11 гектаров или 160 участков будут предоставлены на Северной стороне города в районе савхоз-завода Полины Осипенко. Участки будут готовы к выдаче не ранее, чем в конце марта, так как необходимо провести зонирование, разделить землю на участки и т.д.Ранее губернатор Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. Для этого необходимо предоставить подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. Обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично или в удаленном формате.Земля для участников СВО в КрымуГоссовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым: Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очередиВ России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОПутин призвал защитить права российских военных и их семей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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