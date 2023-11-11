Назвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам
Кот Мостик дал имя хризантемам Никитского ботанического сада
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик на балу хризантем в Никитском ботсаду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ЯЛТА, 11 ноя — РИА Новости Крым. Белые, желтые, розовые, винные, рыжие — как я, и пушистые, как я. В Ялте в 70-й раз открылся бал хризантем. Сейчас он в самом разгаре.
Как рассказала мне заведующая лабораторией цветоводства Никитского сада Вера Зыкова, в этом году на выставке представлено 452 сорта мелкоцветковых и крупноцветковых хризантем. То есть всего более сорока тысяч растений!
"Из них селекции Никитского сада - 263, новинок селекции - 15. Среди крупноцветковых это большое количество. Это такие сорта авторства Натальи Смыковой как "1 сентября", "Тополиный пух", "Карусель", "Яблоки на снегу" — очень интересный сорт, меняющий окраску по мере цветения", - уточнила специалист.
Имя каждому сорту
Цветы — одна красота, а их названия — другая. Вот сорт "Реснички" – с длинными и тонкими лепестками, "Балерина" — с формой цветка как пачка у танцовщицы, "Артемон" – рыжий и кудрявый как пудель, белоснежная хризантема "Эрмитаж" и розовая — "Весенний рассвет", огромная кудлатая "Большая медведица", алая "Перо Жар Птицы". Есть тут и крымские названия – "Коктебель", "Кацивели", "Счастливый Крым"…
Посетителям выставки предлагают не только полюбоваться цветами, но и назвать новые сорта. Я тоже предложил свои варианты – "Рыжий кот" и "Золотой Мостик". Конечно же, цветы, которым я захотел дать варианты имен, - оранжевые, как же по-другому.
Традиционно гости сада могут выбрать на балу принцессу и королеву — мелкоцветковую и крупноцветковую хризантему. Варианты принимают как написанные от руки непосредственно в "бальном зале" – на самой выставке в Никитском ботаническом, так и онлайн на сайте научного учреждения.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
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Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
2 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
3 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
4 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
5 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Виктор ФилипчукБал Хризантем в Никитском ботсаду
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Бал Хризантем в Никитском ботсаду
© Виктор Филипчук
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение хризантем в ботаническом саду Крымского федерального университета
7 из 7
Цветение хризантем в ботаническом саду Крымского федерального университета
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Бал Хризантем в Никитском ботсаду
© Виктор Филипчук
7 из 7
Цветение хризантем в ботаническом саду Крымского федерального университета
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Не ешьте с клумбы!
А еще очень приятно, что среди моря цветов то тут, то там не только стоят таблички с названиями сортов, но и есть информационные щиты с именами сотрудников, которые вывели тот или иной сорт, их портреты и биографии. Ведь родителей прекрасного надо знать в лицо!
Нет среди хризантем ботанического сада только съедобных. Почему, рассказала наш экскурсовод по балу — Вера Зыкова:
"В Японии и Китае эти сорта есть, но они выращиваются примерно как садовые овощи. Наша же задача — культивировать декоративные сорта, так как спрос на съедобные в нашей стране не настолько велик и такой селекционной задачи не было".
Так что пробовать цветы не надо. Надо ими только любоваться и их фотографировать.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик на балу хризантем в Никитском ботсаду
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кот Мостик на балу хризантем в Никитском ботсаду
Только в Крыму и Китае
Заведующая лабораторией цветоводства особенно подчеркнула, что некоторые хризантемы на территории России можно увидеть только в Никитском ботаническом саду, их привезли в 1953 году из Китая и они наиболее хорошо себя чувствуют только в Китае и Крыму.
Вопреки мнению, что хризантема — неприхотливый цветок, они растут далеко не везде, подчеркнула специалист.
"Хризантема — растение короткого дня. Поэтому цветет она, когда день сокращается, но температура явно плюсовая. Поэтому, например, в Новосибирске, где сейчас лежит снежок, вырастить хризантему в таких масштабах, как у нас, не удастся. Если мы их попробуем поместить в тропики, тоже ничего не получится", - сказала Вера Константиновна.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
1 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
2 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
3 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
4 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев