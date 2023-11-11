https://crimea.ria.ru/20231111/nazvat-krasotu-posetitelyam-nikitskogo-sada-predlagayut-dat-imena-tsvetam-1132729971.html

Назвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам

Назвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Назвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам

Белые, желтые, розовые, винные, рыжие — как я, и пушистые, как я. В Ялте в 70-й раз открылся бал хризантем. Сейчас он в самом разгаре. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T17:54

2023-11-11T17:54

2023-11-11T17:05

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бал хризантем в никитском ботсаду

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ЯЛТА, 11 ноя — РИА Новости Крым. Белые, желтые, розовые, винные, рыжие — как я, и пушистые, как я. В Ялте в 70-й раз открылся бал хризантем. Сейчас он в самом разгаре.Как рассказала мне заведующая лабораторией цветоводства Никитского сада Вера Зыкова, в этом году на выставке представлено 452 сорта мелкоцветковых и крупноцветковых хризантем. То есть всего более сорока тысяч растений!Имя каждому сортуЦветы — одна красота, а их названия — другая. Вот сорт "Реснички" – с длинными и тонкими лепестками, "Балерина" — с формой цветка как пачка у танцовщицы, "Артемон" – рыжий и кудрявый как пудель, белоснежная хризантема "Эрмитаж" и розовая — "Весенний рассвет", огромная кудлатая "Большая медведица", алая "Перо Жар Птицы". Есть тут и крымские названия – "Коктебель", "Кацивели", "Счастливый Крым"…Посетителям выставки предлагают не только полюбоваться цветами, но и назвать новые сорта. Я тоже предложил свои варианты – "Рыжий кот" и "Золотой Мостик". Конечно же, цветы, которым я захотел дать варианты имен, - оранжевые, как же по-другому.Традиционно гости сада могут выбрать на балу принцессу и королеву — мелкоцветковую и крупноцветковую хризантему. Варианты принимают как написанные от руки непосредственно в "бальном зале" – на самой выставке в Никитском ботаническом, так и онлайн на сайте научного учреждения.Не ешьте с клумбы!А еще очень приятно, что среди моря цветов то тут, то там не только стоят таблички с названиями сортов, но и есть информационные щиты с именами сотрудников, которые вывели тот или иной сорт, их портреты и биографии. Ведь родителей прекрасного надо знать в лицо!Нет среди хризантем ботанического сада только съедобных. Почему, рассказала наш экскурсовод по балу — Вера Зыкова:"В Японии и Китае эти сорта есть, но они выращиваются примерно как садовые овощи. Наша же задача — культивировать декоративные сорта, так как спрос на съедобные в нашей стране не настолько велик и такой селекционной задачи не было".Так что пробовать цветы не надо. Надо ими только любоваться и их фотографировать.Только в Крыму и КитаеЗаведующая лабораторией цветоводства особенно подчеркнула, что некоторые хризантемы на территории России можно увидеть только в Никитском ботаническом саду, их привезли в 1953 году из Китая и они наиболее хорошо себя чувствуют только в Китае и Крыму.Вопреки мнению, что хризантема — неприхотливый цветок, они растут далеко не везде, подчеркнула специалист.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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