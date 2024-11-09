Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду в Крыму – фото
В эти выходные дни в Никитском ботаническом саду многолюдно
В эти выходные дни в Никитском ботаническом саду многолюдно
Люди приезжают семьями, чтобы насладиться яркими красками и надышаться осенними ароматами
Люди приезжают семьями, чтобы насладиться яркими красками и надышаться осенними ароматами
В этом году на балу "танцуют" почетные сорта и совсем еще юные хризантемы
В этом году на балу "танцуют" почетные сорта и совсем еще юные хризантемы
Среди "сторожил" есть сорта "Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти", "Ласточка", "Огни Пекина", "Пурпуровая Луна", "Темное пламя — Мягкое Золото", "Феникс"...
Среди "сторожил" есть сорта "Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти", "Ласточка", "Огни Пекина", "Пурпуровая Луна", "Темное пламя — Мягкое Золото", "Феникс"...
Среди новинок сезона – 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы
Среди новинок сезона – 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы
А для выведенных крымскими селекционерами гибридов первого года жизни гости могут предложить названия сами
А для выведенных крымскими селекционерами гибридов первого года жизни гости могут предложить названия сами
И тут есть где разгуляться – имена нужно придумать для более чем 4 тысяч видов цветов
И тут есть где разгуляться – имена нужно придумать для более чем 4 тысяч видов цветов
Представлены на выставке также "королевы" и "принцессы" прошлых годов
Представлены на выставке также "королевы" и "принцессы" прошлых годов
Всего 18 "королев" и 11 "принцесс", которых выбирали гости с 2007 года
Всего 18 "королев" и 11 "принцесс", которых выбирали гости с 2007 года
Кроме того, селекционеры впервые отбирают и новые будущие сорта
Кроме того, селекционеры впервые отбирают и новые будущие сорта
71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем"
71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем"
Бал хризантем ежегодно проводится в Ялте, начиная с 1953 года
Бал хризантем ежегодно проводится в Ялте, начиная с 1953 года
Хризантемы будут радовать гостей до начала зимы
Хризантемы будут радовать гостей до начала зимы
В эти выходные дни в Никитском ботаническом саду многолюдно
Люди приезжают семьями, чтобы насладиться яркими красками и надышаться осенними ароматами
В этом году на балу "танцуют" почетные сорта и совсем еще юные хризантемы
Среди "сторожил" есть сорта "Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти", "Ласточка", "Огни Пекина", "Пурпуровая Луна", "Темное пламя — Мягкое Золото", "Феникс"...
Среди новинок сезона – 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы
А для выведенных крымскими селекционерами гибридов первого года жизни гости могут предложить названия сами
И тут есть где разгуляться – имена нужно придумать для более чем 4 тысяч видов цветов
Представлены на выставке также "королевы" и "принцессы" прошлых годов
Всего 18 "королев" и 11 "принцесс", которых выбирали гости с 2007 года
Кроме того, селекционеры впервые отбирают и новые будущие сорта
71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем"
Бал хризантем ежегодно проводится в Ялте, начиная с 1953 года
Хризантемы будут радовать гостей до начала зимы