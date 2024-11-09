https://crimea.ria.ru/20241109/ogonki-oseni--foto-bala-khrizantem-v-krymu-1141730482.html

Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму

Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму

Огненные, пудровые, белые, с тонкими лепестками и изящной "гривой"... В Никитском ботаническом саду в Ялте в самом цветении тысячи хризантем. Бал цветов "Осень... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T16:39

2024-11-09T16:39

2024-11-09T16:43

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Огненные, пудровые, белые, с тонкими лепестками и изящной "гривой"... В Никитском ботаническом саду в Ялте в самом цветении тысячи хризантем. Бал цветов "Осень в танце хризантем" в этот раз собрал 43 500 растений 460-ти сортов.Здесь представлены сорта мелкоцветковых хризантем селекции 60-70-х годов прошлого века и современные садовые хризантемы, которые появились в результате селекции.А среди новинок на осеннем балу впервые покажут сорт "Донецкий этюд", созданным в Донецком ботаническом саду.Фото бала хризантем смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20241026/khrizantemy-iz-dnr-vpervye-stanut-uchastnikami-bala-tsvetov-v-nikitskom-sadu-1141365205.html

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