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Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20241109/ogonki-oseni--foto-bala-khrizantem-v-krymu-1141730482.html
Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму
Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму
Огненные, пудровые, белые, с тонкими лепестками и изящной "гривой"... В Никитском ботаническом саду в Ялте в самом цветении тысячи хризантем. Бал цветов "Осень... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T16:39
2024-11-09T16:43
фотоленты
крым
никитский ботанический сад
природа
цветы
бал хризантем в никитском ботсаду
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Огненные, пудровые, белые, с тонкими лепестками и изящной "гривой"... В Никитском ботаническом саду в Ялте в самом цветении тысячи хризантем. Бал цветов "Осень в танце хризантем" в этот раз собрал 43 500 растений 460-ти сортов.Здесь представлены сорта мелкоцветковых хризантем селекции 60-70-х годов прошлого века и современные садовые хризантемы, которые появились в результате селекции.А среди новинок на осеннем балу впервые покажут сорт "Донецкий этюд", созданным в Донецком ботаническом саду.Фото бала хризантем смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20241026/khrizantemy-iz-dnr-vpervye-stanut-uchastnikami-bala-tsvetov-v-nikitskom-sadu-1141365205.html
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РИА Новости Крым
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крым, никитский ботанический сад, природа, цветы, бал хризантем в никитском ботсаду, общество, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму
Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду в Крыму – фото

16:39 09.11.2024 (обновлено: 16:43 09.11.2024)
 
© РИА Новости КрымБал хризантем в Никитском ботаническом саду
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости Крым
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Огненные, пудровые, белые, с тонкими лепестками и изящной "гривой"... В Никитском ботаническом саду в Ялте в самом цветении тысячи хризантем. Бал цветов "Осень в танце хризантем" в этот раз собрал 43 500 растений 460-ти сортов.
Здесь представлены сорта мелкоцветковых хризантем селекции 60-70-х годов прошлого века и современные садовые хризантемы, которые появились в результате селекции.
А среди новинок на осеннем балу впервые покажут сорт "Донецкий этюд", созданным в Донецком ботаническом саду.
Фото бала хризантем смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

В эти выходные дни в Никитском ботаническом саду многолюдно

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
1 из 13

В эти выходные дни в Никитском ботаническом саду многолюдно

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Люди приезжают семьями, чтобы насладиться яркими красками и надышаться осенними ароматами

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
2 из 13

Люди приезжают семьями, чтобы насладиться яркими красками и надышаться осенними ароматами

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В этом году на балу "танцуют" почетные сорта и совсем еще юные хризантемы

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
3 из 13

В этом году на балу "танцуют" почетные сорта и совсем еще юные хризантемы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Среди "сторожил" есть сорта "Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти", "Ласточка", "Огни Пекина", "Пурпуровая Луна", "Темное пламя — Мягкое Золото", "Феникс"...

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
4 из 13

Среди "сторожил" есть сорта "Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти", "Ласточка", "Огни Пекина", "Пурпуровая Луна", "Темное пламя — Мягкое Золото", "Феникс"...

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Среди новинок сезона – 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
5 из 13

Среди новинок сезона – 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А для выведенных крымскими селекционерами гибридов первого года жизни гости могут предложить названия сами

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
6 из 13

А для выведенных крымскими селекционерами гибридов первого года жизни гости могут предложить названия сами

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

И тут есть где разгуляться – имена нужно придумать для более чем 4 тысяч видов цветов

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
7 из 13

И тут есть где разгуляться – имена нужно придумать для более чем 4 тысяч видов цветов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Представлены на выставке также "королевы" и "принцессы" прошлых годов

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
8 из 13

Представлены на выставке также "королевы" и "принцессы" прошлых годов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Всего 18 "королев" и 11 "принцесс", которых выбирали гости с 2007 года

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
9 из 13

Всего 18 "королев" и 11 "принцесс", которых выбирали гости с 2007 года

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Кроме того, селекционеры впервые отбирают и новые будущие сорта

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
10 из 13

Кроме того, селекционеры впервые отбирают и новые будущие сорта

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем"

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
11 из 13

71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Бал хризантем ежегодно проводится в Ялте, начиная с 1953 года

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
12 из 13

Бал хризантем ежегодно проводится в Ялте, начиная с 1953 года

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Хризантемы будут радовать гостей до начала зимы

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
13 из 13

Хризантемы будут радовать гостей до начала зимы

© РИА Новости Крым
1 из 13

В эти выходные дни в Никитском ботаническом саду многолюдно

© РИА Новости Крым
2 из 13

Люди приезжают семьями, чтобы насладиться яркими красками и надышаться осенними ароматами

© РИА Новости Крым
3 из 13

В этом году на балу "танцуют" почетные сорта и совсем еще юные хризантемы

© РИА Новости Крым
4 из 13

Среди "сторожил" есть сорта "Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти", "Ласточка", "Огни Пекина", "Пурпуровая Луна", "Темное пламя — Мягкое Золото", "Феникс"...

© РИА Новости Крым
5 из 13

Среди новинок сезона – 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы

© РИА Новости Крым
6 из 13

А для выведенных крымскими селекционерами гибридов первого года жизни гости могут предложить названия сами

© РИА Новости Крым
7 из 13

И тут есть где разгуляться – имена нужно придумать для более чем 4 тысяч видов цветов

© РИА Новости Крым
8 из 13

Представлены на выставке также "королевы" и "принцессы" прошлых годов

© РИА Новости Крым
9 из 13

Всего 18 "королев" и 11 "принцесс", которых выбирали гости с 2007 года

© РИА Новости Крым
10 из 13

Кроме того, селекционеры впервые отбирают и новые будущие сорта

© РИА Новости Крым
11 из 13

71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем"

© РИА Новости Крым
12 из 13

Бал хризантем ежегодно проводится в Ялте, начиная с 1953 года

© РИА Новости Крым
13 из 13

Хризантемы будут радовать гостей до начала зимы

© РИА Новости Крым
Бал хризантем в Никитском ботаническом саду 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
26 октября, 11:19
Хризантемы из ДНР впервые станут участниками бала цветов в Никитском саду
 
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