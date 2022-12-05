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Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения
Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения
Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре, открыто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T11:10
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре, открыто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор "Тамань".19 ноября строители завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пролеты заменили на правой стороне автодорожной части.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, крым, транспорт
Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения

Движение по восстановленной после теракта части Крымского моста открыто

11:10 05.12.2022 (обновлено: 11:32 05.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре, открыто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор "Тамань".
"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении.
19 ноября строители завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пролеты заменили на правой стороне автодорожной части.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
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