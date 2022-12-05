https://crimea.ria.ru/20221205/dvizhenie-po-vosstanovlennoy-avtomobilnoy-chasti-krymskogo-mosta-otkryto--1125684485.html

Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения

Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения

Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре, открыто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T11:10

2022-12-05T11:10

2022-12-05T11:32

крымский мост

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре, открыто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор "Тамань".19 ноября строители завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пролеты заменили на правой стороне автодорожной части.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html

крымский мост

крым

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крымский мост, крым, транспорт