https://crimea.ria.ru/20240723/kto-pokrasil-reku-v-krymu-nashli-vinovnika-sbrosov-v-slavyanku-1139080722.html

Кто "покрасил" реку: в Крыму нашли виновника сбросов в Славянку

Кто "покрасил" реку: в Крыму нашли виновника сбросов в Славянку - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Кто "покрасил" реку: в Крыму нашли виновника сбросов в Славянку

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Крыма установили место, откуда происходил сброс вредных веществ в ручей Мокрый Лог, впадающий в реку... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T20:06

2024-07-23T20:06

2024-07-23T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Крыма установили место, откуда происходил сброс вредных веществ в ручей Мокрый Лог, впадающий в реку Славянка. На данный момент ведутся необходимые надзорные мероприятия, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе министерства.В начале июля в результате сброса неизвестных веществ воды реки Славянка окрасились в белый цвет и приобрели резкий запах, произошла массовая гибель рыбы. В Минэкологии инициировали по этим фактам проверку."В результате выездных обследований были установлены нарушения в части сброса в акваторию ручья Мокрый Лог, а в последующем и в акваторию р. Славянка жидкости с характерными признаками канализационных сточных вод (белого цвета со специфическим запахом), источником которого является бетонная труба ливневой канализации диаметром 1000 мм, расположенная в районе дома № 2 на ул. Марка Донского в г. Симферополе".Чтобы установить место сброса, сотрудники министерства вместе с представителями администрации и работниками ГУП "Вода Крыма" обследовали русло реки Славянка и ручья Мокрый Лог на протяжении 2,5 км, от улицы Москалева до улицы Марка Донского.Ими было установлено место врезки в трубу ливневой канализации диаметром 1000 мм трубы диаметром 600 мм, по которой осуществлялся сброс загрязненных вод. По результатам лабораторных исследований, в них было зафиксировано превышение химических веществ, характерное для хозяйственно-бытовых стоков.Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, по адресу Марка Донского, 2 в Симферополе находится организация, которая занимается оптовой торговлей продуктами питания."На сегодняшний день минприроды Крыма ведутся контрольные (надзорные) мероприятия по факту несанкционированного сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в водный объект", - информируют в пресс-службе министерства.За подобные нарушения юридическому лицу грозит наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, а также возмещение нанесенного природе ущерба, которое рассчитывается специалистами по специальной формуле. Счет может идти на миллионы рублей.Вредные вещества, ставшие причиной гибели водных животных в Славянке, могут далее по течению реки Салгир попасть в Азовское море. Кроме того, это может быть причиной обострения экологической ситуации в русле Салгира, где недавно также были зафиксированы случаи замора рыбы. В результате может пострадать популяция краснокнижного вида – крымского усача.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантовВ Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилиейВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

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2024

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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