Рейтинг@Mail.ru
Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240716/zagryaznenie-reki-slavyanka-v-krymu-doydet-do-azovskogo-morya-1138873690.html
Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T06:31
2024-07-16T06:31
реки крыма
симферополь
салгир
экология
природа
безопасность
мнения
азовское море
крым
андрей артов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123711726_0:265:2048:1417_1920x0_80_0_0_8ead7f15c766a23a5d82a4598e6b17cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.По словам специалиста, незаконные врезки в ливневую канализацию – частая проблема, которая возникает в городской черте. Свои стоки туда могут сбрасывать кафе, рестораны, прачечные, автомойки. Кроме того, в реки Симферополя попадают стоки из выгребных ям в тех районах города, где отсутствует канализация.Источником загрязнения реки Славянка, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, стали хозяйственно-бытовые стоки предприятия, которое осуществило незаконную врезку в ливневую канализацию.Следственный комитет ранее начал проверку по факту загрязнения реки Славянка. Местные жители жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также фиксировали гибель рыбы. На данный момент труба ливневой канализации затампонирована, чтобы можно было найти место незаконной врезки.Самая крупная река Крыма Салгир страдает как от хозяйственно-бытовых стоков, так и от промышленных загрязнений. Комплексным изучением экосистемы Салгира занимаются ученые Института биологии южных морей, которые обнаружили в донных отложениях реки значительное содержание пестицидов. Кроме того, на участке русла в районе села Пятихатка Красногвардейского района был выявлен сброс в реку значительного количества пластиковой мебели.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоБыстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из СалгираЭффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид
симферополь
салгир
азовское море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123711726_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_11fa1f6709581fefd3208d1961c79d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реки крыма, симферополь, салгир, экология, природа, безопасность, мнения, азовское море, крым, андрей артов
Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря

Загрязненные воды реки Славянка через Салгир попадут в залив Сиваш Азовского моря – эколог

06:31 16.07.2024
 
© Фото: пресс-служба ФИЦ "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ) имени Ковалевского РАН Загрязнение водоема
Загрязнение водоема
© Фото: пресс-служба ФИЦ "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ) имени Ковалевского РАН
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.

"Это река бассейна Салгира, длина которой девять с небольшим километров. Она дренирует западную часть Симферополя, и у нее есть приток – ручей Мокрый Лог. Все это часть экосистемы реки Салгир, бассейн которой где-то около четырех тысяч квадратных километров. И впадает это все в Сиваш", – объяснил он.

По словам специалиста, незаконные врезки в ливневую канализацию – частая проблема, которая возникает в городской черте. Свои стоки туда могут сбрасывать кафе, рестораны, прачечные, автомойки. Кроме того, в реки Симферополя попадают стоки из выгребных ям в тех районах города, где отсутствует канализация.
Источником загрязнения реки Славянка, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, стали хозяйственно-бытовые стоки предприятия, которое осуществило незаконную врезку в ливневую канализацию.
Следственный комитет ранее начал проверку по факту загрязнения реки Славянка. Местные жители жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также фиксировали гибель рыбы. На данный момент труба ливневой канализации затампонирована, чтобы можно было найти место незаконной врезки.
Самая крупная река Крыма Салгир страдает как от хозяйственно-бытовых стоков, так и от промышленных загрязнений. Комплексным изучением экосистемы Салгира занимаются ученые Института биологии южных морей, которые обнаружили в донных отложениях реки значительное содержание пестицидов. Кроме того, на участке русла в районе села Пятихатка Красногвардейского района был выявлен сброс в реку значительного количества пластиковой мебели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано
Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из Салгира
Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид
 
Радио "Спутник в Крыму"Реки КрымаСимферопольСалгирЭкологияПриродаБезопасностьМненияАзовское мореКрымАндрей Артов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
09:17ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя
09:08В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник – адреса
09:02ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
08:37Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
08:23Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму
08:05Крымский мост сейчас: проезда ждут больше тысячи машин
07:37Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады
07:31У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ
07:24Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс
06:58Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBE
06:31Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
06:08У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа
05:59Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона
00:01Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
23:02Главное за день: 15 июля
22:42Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия
22:16Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
22:03Главные новости Крыма: 15 июля
Лента новостейМолния