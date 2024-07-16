https://crimea.ria.ru/20240716/zagryaznenie-reki-slavyanka-v-krymu-doydet-do-azovskogo-morya-1138873690.html

Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря

Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря

Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T06:31

2024-07-16T06:31

2024-07-16T06:31

реки крыма

симферополь

салгир

экология

природа

безопасность

мнения

азовское море

крым

андрей артов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.По словам специалиста, незаконные врезки в ливневую канализацию – частая проблема, которая возникает в городской черте. Свои стоки туда могут сбрасывать кафе, рестораны, прачечные, автомойки. Кроме того, в реки Симферополя попадают стоки из выгребных ям в тех районах города, где отсутствует канализация.Источником загрязнения реки Славянка, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, стали хозяйственно-бытовые стоки предприятия, которое осуществило незаконную врезку в ливневую канализацию.Следственный комитет ранее начал проверку по факту загрязнения реки Славянка. Местные жители жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также фиксировали гибель рыбы. На данный момент труба ливневой канализации затампонирована, чтобы можно было найти место незаконной врезки.Самая крупная река Крыма Салгир страдает как от хозяйственно-бытовых стоков, так и от промышленных загрязнений. Комплексным изучением экосистемы Салгира занимаются ученые Института биологии южных морей, которые обнаружили в донных отложениях реки значительное содержание пестицидов. Кроме того, на участке русла в районе села Пятихатка Красногвардейского района был выявлен сброс в реку значительного количества пластиковой мебели.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоБыстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из СалгираЭффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид

симферополь

салгир

азовское море

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реки крыма, симферополь, салгир, экология, природа, безопасность, мнения, азовское море, крым, андрей артов