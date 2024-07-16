Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
Загрязненные воды реки Славянка через Салгир попадут в залив Сиваш Азовского моря – эколог
© Фото: пресс-служба ФИЦ "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ) имени Ковалевского РАН Загрязнение водоема
© Фото: пресс-служба ФИЦ "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ) имени Ковалевского РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Загрязнение маленькой реки Славянка в Симферополе может повлиять на состояние всей экосистемы реки Салгир и залива Сиваш в Азовском море, в который он впадает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель крымской республиканской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.
"Это река бассейна Салгира, длина которой девять с небольшим километров. Она дренирует западную часть Симферополя, и у нее есть приток – ручей Мокрый Лог. Все это часть экосистемы реки Салгир, бассейн которой где-то около четырех тысяч квадратных километров. И впадает это все в Сиваш", – объяснил он.
По словам специалиста, незаконные врезки в ливневую канализацию – частая проблема, которая возникает в городской черте. Свои стоки туда могут сбрасывать кафе, рестораны, прачечные, автомойки. Кроме того, в реки Симферополя попадают стоки из выгребных ям в тех районах города, где отсутствует канализация.
Источником загрязнения реки Славянка, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, стали хозяйственно-бытовые стоки предприятия, которое осуществило незаконную врезку в ливневую канализацию.
Следственный комитет ранее начал проверку по факту загрязнения реки Славянка. Местные жители жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также фиксировали гибель рыбы. На данный момент труба ливневой канализации затампонирована, чтобы можно было найти место незаконной врезки.
Самая крупная река Крыма Салгир страдает как от хозяйственно-бытовых стоков, так и от промышленных загрязнений. Комплексным изучением экосистемы Салгира занимаются ученые Института биологии южных морей, которые обнаружили в донных отложениях реки значительное содержание пестицидов. Кроме того, на участке русла в районе села Пятихатка Красногвардейского района был выявлен сброс в реку значительного количества пластиковой мебели.
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