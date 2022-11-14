https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html
Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма
Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма
Этот год стал пиково многоводным, и теперь водохранилища естественного стока в Крыму ждет "засушливый период", который продлится 3-4 года. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-14T07:03
2022-11-14T07:03
2022-11-13T21:30
радио "спутник в крыму"
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вода в крыму
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Этот год стал пиково многоводным, и теперь водохранилища естественного стока в Крыму ждет "засушливый период", который продлится 3-4 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."Коль мы на пике, то дальше можем ожидать какое-то плато год-два, а потом мы пойдем на дальнейшее снижение. То есть, мы можем прогнозировать, что у нас будет начинаться в ближайшее время снижение притоков и 3-4 года потом опять будет "впадина" с точки зрения притоков в водохранилища естественного стока", – сказала Копачевский.Он отметил, что на притоки можно рассчитывать в ноябре – декабре, однако уже сейчас следует "предусматривать соответствующие мероприятия – готовиться к засушливому периоду".Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко заявил, что в Крыму потребление воды из водохранилищ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом и оценил запасы.
https://crimea.ria.ru/20221113/nuzhny-li-krymu-sistemy-opresneniya-vody-po-primeru-sevastopolya--ekspert-1125341488.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, вода в крыму, мнения
Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма
Копачевский: в Крыму грядет засушливый период для водохранилищ естественного стока
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Этот год стал пиково многоводным, и теперь водохранилища естественного стока в Крыму ждет "засушливый период", который продлится 3-4 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Коль мы на пике, то дальше можем ожидать какое-то плато год-два, а потом мы пойдем на дальнейшее снижение. То есть, мы можем прогнозировать, что у нас будет начинаться в ближайшее время снижение притоков и 3-4 года потом опять будет "впадина" с точки зрения притоков в водохранилища естественного стока", – сказала Копачевский.
Он отметил, что на притоки можно рассчитывать в ноябре – декабре, однако уже сейчас следует "предусматривать соответствующие мероприятия – готовиться к засушливому периоду".
Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко заявил, что в Крыму потребление воды из водохранилищ увеличилось
в два раза по сравнению с прошлым годом и оценил запасы.