https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html

Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма

Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма

Этот год стал пиково многоводным, и теперь водохранилища естественного стока в Крыму ждет "засушливый период", который продлится 3-4 года. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-14T07:03

2022-11-14T07:03

2022-11-13T21:30

радио "спутник в крыму"

крым

вода в крыму

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741068_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7bcae74d8416b5810b62ed755ed7350c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Этот год стал пиково многоводным, и теперь водохранилища естественного стока в Крыму ждет "засушливый период", который продлится 3-4 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."Коль мы на пике, то дальше можем ожидать какое-то плато год-два, а потом мы пойдем на дальнейшее снижение. То есть, мы можем прогнозировать, что у нас будет начинаться в ближайшее время снижение притоков и 3-4 года потом опять будет "впадина" с точки зрения притоков в водохранилища естественного стока", – сказала Копачевский.Он отметил, что на притоки можно рассчитывать в ноябре – декабре, однако уже сейчас следует "предусматривать соответствующие мероприятия – готовиться к засушливому периоду".Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко заявил, что в Крыму потребление воды из водохранилищ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом и оценил запасы.

https://crimea.ria.ru/20221113/nuzhny-li-krymu-sistemy-opresneniya-vody-po-primeru-sevastopolya--ekspert-1125341488.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, мнения