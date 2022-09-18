Рейтинг@Mail.ru
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
В существующую в Крыму схему водопользования необходимо вносить изменения в связи с переменой климата, резкой сменой погоды и увеличением частоты пиковых... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T19:03
2022-09-18T19:03
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
наука и технологии
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110226/81/1102268119_0:247:1365:1015_1920x0_80_0_0_9d771b6d69c0e865165349ff3b8f4687.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В существующую в Крыму схему водопользования необходимо вносить изменения в связи с переменой климата, резкой сменой погоды и увеличением частоты пиковых происшествий, в частности проливных дождей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.Схема водопользования в Крыму, в том числе водохранилищ, строилась в середине 80-х годов, и по ряду причин она сегодня не соответствует требованиям времени, сказал Николенко."Тогда закалывались средние показатели за предыдущие годы. За это время средние (показатели – ред.) изменились. Но самое главное – частота пиковых происшествий очень быстро сократилась: могут быть годы с очень большими дождями, поэтому необходимо вносить изменения в ту схему водопользования, которая есть", – считает эксперт.Кроме того, по словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, необходимо обратиться к практике специалистов советской эпохи, когда проводилось "очень большое количество оценочных, прогнозных, и перспективных работ", позволявших просчитывать риски на десятилетия вперед."В 1982 году, например, делали перспективу до 2000 года. Не только отдельные работы были, даже в строительных нормах и правилах существовали таблицы, в которых было указано, что норма на 1984 год по водопотреблению такая-то, а на 2000-й предусматривать такую-то норму", – отметил Копачевский.В расчетах норм водопотребления в советское время учитывались данные на перспективу, принимая во внимание дальнейшее насыщение техникой, перспективы строительства новых сооружений, прокладки новых коммуникаций и прочее, добавил эксперт. Благодаря этому в Крыму длительное время не замечали дефицита воды, пока ее просто не стало в 2014 году из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной."Мы практически не ощущали дефицита, что у нас трубы не того диаметра или еще что-то. Потому что многие вещи были очень корректно перспективно предусмотрены", – сказал Копачевский.
https://crimea.ria.ru/20210829/kogda-miru-perestanet-khvatat-vody-otrezvlyayuschiy-prognoz-uchenogo-1120700651.html
https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110226/81/1102268119_0:119:1365:1143_1920x0_80_0_0_0957686173c88e255e98208eaf99b187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, крым, наука и технологии, мнения
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты

Эксперты: в схему водопользования в Крыму необходимо вносить изменения

19:03 18.09.2022
 
© РИА Новости . Глеб Котов / Перейти в фотобанкНасос
Насос - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Глеб Котов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В существующую в Крыму схему водопользования необходимо вносить изменения в связи с переменой климата, резкой сменой погоды и увеличением частоты пиковых происшествий, в частности проливных дождей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.
Схема водопользования в Крыму, в том числе водохранилищ, строилась в середине 80-х годов, и по ряду причин она сегодня не соответствует требованиям времени, сказал Николенко.
"Тогда закалывались средние показатели за предыдущие годы. За это время средние (показатели – ред.) изменились. Но самое главное – частота пиковых происшествий очень быстро сократилась: могут быть годы с очень большими дождями, поэтому необходимо вносить изменения в ту схему водопользования, которая есть", – считает эксперт.
Засуха - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа 2021, 17:39Радио "Спутник в Крыму"
Когда миру перестанет хватать воды: отрезвляющий прогноз ученого
Кроме того, по словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, необходимо обратиться к практике специалистов советской эпохи, когда проводилось "очень большое количество оценочных, прогнозных, и перспективных работ", позволявших просчитывать риски на десятилетия вперед.
"В 1982 году, например, делали перспективу до 2000 года. Не только отдельные работы были, даже в строительных нормах и правилах существовали таблицы, в которых было указано, что норма на 1984 год по водопотреблению такая-то, а на 2000-й предусматривать такую-то норму", – отметил Копачевский.
В расчетах норм водопотребления в советское время учитывались данные на перспективу, принимая во внимание дальнейшее насыщение техникой, перспективы строительства новых сооружений, прокладки новых коммуникаций и прочее, добавил эксперт. Благодаря этому в Крыму длительное время не замечали дефицита воды, пока ее просто не стало в 2014 году из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной.
"Мы практически не ощущали дефицита, что у нас трубы не того диаметра или еще что-то. Потому что многие вещи были очень корректно перспективно предусмотрены", – сказал Копачевский.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 03:03
Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников
 
Радио "Спутник в Крыму"Вода в КрымуКрымНаука и технологииМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06Главные события и заявления дня: 18 сентября
19:37Как отличить депрессию от осенней хандры
19:03Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
18:22Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях
17:56Какие продукты помогут сохранить здоровье мышц
17:34Митинг против Санду в центре Кишинева собрал десятки тысяч людей
17:19Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть
16:48В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
16:31В Севастополе после многолетней реконструкции открылся стадион "Горняк"
16:15ВСУ вновь обстреляли Херсон - одна ракета упала в парке "Юбилейный"
16:00Пугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентов
15:17Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области
14:55Более 7,5 тысяч артснарядов: под Харьковом разбомбили склад ВСУ
14:25Российские военные отбили три атаки ВСУ в Херсонской области
14:08Нацбатальон "Айдар" потерял больше половины состава
13:11Третьи сутки подряд более 100 смертей от COVID в России
12:28Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант
12:02Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный
11:16В Японии мощный тайфун – миллионы людей эвакуируют
10:47Сильное землетрясение и угроза цунами на Тайване
Лента новостейМолния