https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html

Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты

Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты

В существующую в Крыму схему водопользования необходимо вносить изменения в связи с переменой климата, резкой сменой погоды и увеличением частоты пиковых... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T19:03

2022-09-18T19:03

2022-09-18T19:03

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

наука и технологии

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В существующую в Крыму схему водопользования необходимо вносить изменения в связи с переменой климата, резкой сменой погоды и увеличением частоты пиковых происшествий, в частности проливных дождей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.Схема водопользования в Крыму, в том числе водохранилищ, строилась в середине 80-х годов, и по ряду причин она сегодня не соответствует требованиям времени, сказал Николенко."Тогда закалывались средние показатели за предыдущие годы. За это время средние (показатели – ред.) изменились. Но самое главное – частота пиковых происшествий очень быстро сократилась: могут быть годы с очень большими дождями, поэтому необходимо вносить изменения в ту схему водопользования, которая есть", – считает эксперт.Кроме того, по словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, необходимо обратиться к практике специалистов советской эпохи, когда проводилось "очень большое количество оценочных, прогнозных, и перспективных работ", позволявших просчитывать риски на десятилетия вперед."В 1982 году, например, делали перспективу до 2000 года. Не только отдельные работы были, даже в строительных нормах и правилах существовали таблицы, в которых было указано, что норма на 1984 год по водопотреблению такая-то, а на 2000-й предусматривать такую-то норму", – отметил Копачевский.В расчетах норм водопотребления в советское время учитывались данные на перспективу, принимая во внимание дальнейшее насыщение техникой, перспективы строительства новых сооружений, прокладки новых коммуникаций и прочее, добавил эксперт. Благодаря этому в Крыму длительное время не замечали дефицита воды, пока ее просто не стало в 2014 году из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной."Мы практически не ощущали дефицита, что у нас трубы не того диаметра или еще что-то. Потому что многие вещи были очень корректно перспективно предусмотрены", – сказал Копачевский.

https://crimea.ria.ru/20210829/kogda-miru-perestanet-khvatat-vody-otrezvlyayuschiy-prognoz-uchenogo-1120700651.html

https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, наука и технологии, мнения