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Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами
Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами
В новом поливном сезоне Крым получит сто миллионов кубометров днепровской воды, "водный стресс" полуостров давно преодолел, в том числе благодаря запуску... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T13:27
2023-05-04T13:27
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водохранилища крыма
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новости крыма
дмитрий кириллов
росводресурсы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В новом поливном сезоне Крым получит сто миллионов кубометров днепровской воды, "водный стресс" полуостров давно преодолел, в том числе благодаря запуску Северо-Крымского канала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.Вода для КрымаОн напомнил, что на полуострове были задействованы подземные источники, кроме того Северо-Крымский канал теперь функционирует по назначению.Состояние сетейОтдельно глава Росводресурсов отметил потери воды в Крыму из-за состояния сетей водоснабжения. По его словам, с момента воссоединеия Крыма с Россией в этйо части уже произведено большой объем работы.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Днепровская вода в Крыму используется не только для орошения, но и для обводнения: восемь наливных водохранилищ восточного Крыма пополняются водой именно из канала.Читайте также на РИА Новости Крым:На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюКрым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищахПлощадь орошения полей Крыма в этом году превысит 44 тысячи гектаров
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, вода в крыму, вода крыма, водохранилища крыма, новости, новости крыма, дмитрий кириллов, росводресурсы, северо-крымский канал
Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами

В Росводресурсах оценили ситуацию с водой в Крыму

13:27 04.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Элеонора ПавловскаяБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Элеонора Павловская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В новом поливном сезоне Крым получит сто миллионов кубометров днепровской воды, "водный стресс" полуостров давно преодолел, в том числе благодаря запуску Северо-Крымского канала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

Вода для Крыма

"Сейчас можно с уверенностью говорить, что Крым вышел из "водного стресса", - цитирует агентство Кириллова.
Он напомнил, что на полуострове были задействованы подземные источники, кроме того Северо-Крымский канал теперь функционирует по назначению.
"Как вы знаете, на сегодняшний день у нас есть возможность забирать днепровскую воду, пускать ее в Северо-Крымский канал, поэтому уже второй год мы можем констатировать, что наливные водохранилища Крыма работают в штатном режиме, запасы совпадают с потребностями аграриев и населения. За сезон 2023 года в них планируется подать 100 миллионов кубометров днепровской воды".

Состояние сетей

Отдельно глава Росводресурсов отметил потери воды в Крыму из-за состояния сетей водоснабжения. По его словам, с момента воссоединеия Крыма с Россией в этйо части уже произведено большой объем работы.
"Когда крымчане проголосовали за вхождение в состав России, мы столкнулись с тем, что, например, в Симферополе потери ресурса из-за ветхости инфраструктуры достигали 53%, а в отдельных районах - 80%. Все это пришлось ремонтировать", - пояснил Кириллов.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
Днепровская вода в Крыму используется не только для орошения, но и для обводнения: восемь наливных водохранилищ восточного Крыма пополняются водой именно из канала.
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КрымВода в КрымуВода КрымаВодохранилища КрымаНовостиНовости КрымаДмитрий КирилловРосводресурсыСеверо-Крымский канал
 
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