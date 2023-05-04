https://crimea.ria.ru/20230504/stress-preodolen-chto-v-krymu-s-vodnymi-zapasami-1128530150.html

Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами

Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами

В новом поливном сезоне Крым получит сто миллионов кубометров днепровской воды, "водный стресс" полуостров давно преодолел, в том числе благодаря запуску... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T13:27

2023-05-04T13:27

2023-05-04T13:27

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дмитрий кириллов

росводресурсы

северо-крымский канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В новом поливном сезоне Крым получит сто миллионов кубометров днепровской воды, "водный стресс" полуостров давно преодолел, в том числе благодаря запуску Северо-Крымского канала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.Вода для КрымаОн напомнил, что на полуострове были задействованы подземные источники, кроме того Северо-Крымский канал теперь функционирует по назначению.Состояние сетейОтдельно глава Росводресурсов отметил потери воды в Крыму из-за состояния сетей водоснабжения. По его словам, с момента воссоединеия Крыма с Россией в этйо части уже произведено большой объем работы.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Днепровская вода в Крыму используется не только для орошения, но и для обводнения: восемь наливных водохранилищ восточного Крыма пополняются водой именно из канала.Читайте также на РИА Новости Крым:На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюКрым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищахПлощадь орошения полей Крыма в этом году превысит 44 тысячи гектаров

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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