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Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма
Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма
За апрель фактическое наполнение крымских водохранилищ несколько выше средних многолетних показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T08:02
2023-05-06T08:02
вода в крыму
вода крыма
водохранилище
водохранилища крыма
илья николенко
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. За апрель фактическое наполнение крымских водохранилищ несколько выше средних многолетних показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Воды выше среднего"Апрель в отличие от предыдущих месяцев был многоводным и на сегодняшний день фактическое наполнение водохранилищ естественного стока составило 203 млн кубометров, это порядка 80%, и суммарный приток во все эти водохранилища составил 10 млн", - уточнил профессор.По его словам, если сравнивать ситуацию с апрелем прошлого года, то за аналогичный период фактическое наполнение составляло 223 млн, это 88%.В то же время, если сравнивать ситуацию в водой за апрель вододефицитного 2021 года, тогда "фактическое наполнение составило 91 млн "кубов", это было все лишь 36%, сказал специалист.Николенко отметил, что в этом году фактическое наполнение "чуть выше средних многолетних показателей".Объемы и сбросВ связи с тем, что по ситуации на апрель основные водохранилища региона наполнены более чем на 70%, технологический сброс составил 16 млн "кубов", тогда как в прошлом, эта цифра составляла на указанный период 60 млн кубометров, отмечают специалисты.Ранее сообщалось,что в течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%."К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,3 млн кубометров, что на 7,8 млн кубометров больше, чем месяц назад", – констатировали сотрудник гидрометцентра республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальковСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из береговСтресс преодолен: что в Крыму с водными запасами
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вода в крыму, вода крыма, водохранилище, водохранилища крыма, илья николенко
Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма

Профессор Николенко: наполняемость водохранилищ Крыма за апрель составила около 80%

08:02 06.05.2023
 
© Дмитрий МакеевСброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. За апрель фактическое наполнение крымских водохранилищ несколько выше средних многолетних показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.

Воды выше среднего

"Апрель в отличие от предыдущих месяцев был многоводным и на сегодняшний день фактическое наполнение водохранилищ естественного стока составило 203 млн кубометров, это порядка 80%, и суммарный приток во все эти водохранилища составил 10 млн", - уточнил профессор.
По его словам, если сравнивать ситуацию с апрелем прошлого года, то за аналогичный период фактическое наполнение составляло 223 млн, это 88%.
"Кроме того, можно отметить, что в апреле прошлого года приток (или объем) наполнения составил всего лишь 5 млн кубометров воды", - уточнил он.
В то же время, если сравнивать ситуацию в водой за апрель вододефицитного 2021 года, тогда "фактическое наполнение составило 91 млн "кубов", это было все лишь 36%, сказал специалист.
Николенко отметил, что в этом году фактическое наполнение "чуть выше средних многолетних показателей".

Объемы и сброс

В связи с тем, что по ситуации на апрель основные водохранилища региона наполнены более чем на 70%, технологический сброс составил 16 млн "кубов", тогда как в прошлом, эта цифра составляла на указанный период 60 млн кубометров, отмечают специалисты.
"Суммарный объем наполнения водохранилищ, которые питают Симферополь (Симферопольское, Партизанское, Аянское) за апрель увеличился на 6 млн, Ялта и Севастополь (Чернореченское водохранилище) увеличили свои объемы наполнения практически на 2 млн кубометров", - уточнил эксперт.
Ранее сообщалось,что в течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%.
"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,3 млн кубометров, что на 7,8 млн кубометров больше, чем месяц назад", – констатировали сотрудник гидрометцентра республики.
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