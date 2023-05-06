https://crimea.ria.ru/20230506/mnogovodnyy-aprel-kak-napolnilis-vodokhranilischa-kryma-1128551215.html

Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма

Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Многоводный апрель: как наполнились водохранилища Крыма

За апрель фактическое наполнение крымских водохранилищ несколько выше средних многолетних показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T08:02

2023-05-06T08:02

2023-05-06T08:02

вода в крыму

вода крыма

водохранилище

водохранилища крыма

илья николенко

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. За апрель фактическое наполнение крымских водохранилищ несколько выше средних многолетних показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Воды выше среднего"Апрель в отличие от предыдущих месяцев был многоводным и на сегодняшний день фактическое наполнение водохранилищ естественного стока составило 203 млн кубометров, это порядка 80%, и суммарный приток во все эти водохранилища составил 10 млн", - уточнил профессор.По его словам, если сравнивать ситуацию с апрелем прошлого года, то за аналогичный период фактическое наполнение составляло 223 млн, это 88%.В то же время, если сравнивать ситуацию в водой за апрель вододефицитного 2021 года, тогда "фактическое наполнение составило 91 млн "кубов", это было все лишь 36%, сказал специалист.Николенко отметил, что в этом году фактическое наполнение "чуть выше средних многолетних показателей".Объемы и сбросВ связи с тем, что по ситуации на апрель основные водохранилища региона наполнены более чем на 70%, технологический сброс составил 16 млн "кубов", тогда как в прошлом, эта цифра составляла на указанный период 60 млн кубометров, отмечают специалисты.Ранее сообщалось,что в течение марта суммарный объем воды в водохранилищах Крыма пополнился почти на 8 миллионов кубометров, их заполняемость составляет от 60 до 95%."К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,3 млн кубометров, что на 7,8 млн кубометров больше, чем месяц назад", – констатировали сотрудник гидрометцентра республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальковСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из береговСтресс преодолен: что в Крыму с водными запасами

https://crimea.ria.ru/20230405/chp-na-shlyuze-krasnodarskogo-vodokhranilischa-podtopleny-60-uchastkov-1127986368.html

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