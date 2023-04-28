Стихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов
Эксперт Копачевский спрогнозировал возможные последствия сильного ливня в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолноводный Салгир
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Несмотря на обильные осадки, обрушившиеся в пятницу на крымскую столицу, серьезных подтоплений в Симферополе не ожидается, в том числе в районе набережной реки Салгир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Если мы говорим о Симферополе, то места, которые постоянно подтапливаются, хорошо известны - железнодорожный вокзал, район улицы Севастопольской возле центрального универмага, бывают подтопления в низменностях в районе Салгира. Но до выхода реки из берегов еще далеко", - говорит эксперт.
По его словам, на сегодняшний день основное русло Салгира расчищено, вода движется беспрепятственно, а сброс из Симферопольского водохранилища значительно меньше нормативного. Именно поэтому переполнения основного русла ожидать не стоит.
При этом небольшие подтопления в Симферополе возможны на низменных территориях, где отсутствует или не справляется ливневая канализация, или в тех местах, где дорожное покрытие уложено выше "ливневок".
"Сама набережная не является критичным местом, кроме отдельных участков на малом Салгире, где были самовольно построены некоторые элементы, которые заужали поток реки в районе улицы Луговой", - констатировал гость эфира.
Эксперт также отметил необходимость принимать системные градостроительные решения для предотвращения последствий возможных чрезвычайных ситуаций в перспективе.
Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Крыму продлили штормовое предупреждение. В республике заработал штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.
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Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В пятницу, 28 апреля, в крымской столице ожидаются сильные ливни.
Также непогода обрушилась и на Севастополь, в городе также действует штормовое предупреждение, ожидается, что к вечеру в городе выпадет более 30 миллиметров осадков.
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