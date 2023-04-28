https://crimea.ria.ru/20230428/stikhiya-v-simferopole-vyydet-li-salgir-iz-beregov-1128426386.html

Стихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов

Стихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Стихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов

Несмотря на обильные осадки, обрушившиеся в пятницу на крымскую столицу, серьезных подтоплений в Симферополе не ожидается, в том числе в районе набережной реки... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T18:36

2023-04-28T18:36

2023-04-28T18:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Несмотря на обильные осадки, обрушившиеся в пятницу на крымскую столицу, серьезных подтоплений в Симферополе не ожидается, в том числе в районе набережной реки Салгир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, на сегодняшний день основное русло Салгира расчищено, вода движется беспрепятственно, а сброс из Симферопольского водохранилища значительно меньше нормативного. Именно поэтому переполнения основного русла ожидать не стоит.При этом небольшие подтопления в Симферополе возможны на низменных территориях, где отсутствует или не справляется ливневая канализация, или в тех местах, где дорожное покрытие уложено выше "ливневок".Эксперт также отметил необходимость принимать системные градостроительные решения для предотвращения последствий возможных чрезвычайных ситуаций в перспективе.Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Крыму продлили штормовое предупреждение. В республике заработал штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В пятницу, 28 апреля, в крымской столице ожидаются сильные ливни. Также непогода обрушилась и на Севастополь, в городе также действует штормовое предупреждение, ожидается, что к вечеру в городе выпадет более 30 миллиметров осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеЖдать ли потепления в Крыму на майских праздникахВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

https://crimea.ria.ru/20230428/v-krymu-razvernuli-opershtab-po-borbe-s-posledstviyami-stikhii-1128420499.html

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