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В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии
В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии - РИА Новости Крым, 28.04.2023
В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии
В Крыму начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T15:03
2023-04-28T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В районах, где существует наибольший риск подтоплений, работают опергруппы местных пожарно-спасательных гарнизонов.Также дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях находится в режиме тесного взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой муниципалитетов. Оперативные службы готовы экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях в регионе.Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Крыму продлили штормовое предупреждение.Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В пятницу, 28 апреля, в крымской столице ожидаются сильные ливни.Также непогода обрушилась и на Севастополь, в городе также действует штормовое предупреждение, ожидается, что к вечеру в городе выпадет более 30 миллиметров осадков.Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей полуострова воздержаться от выходов на улицу и избегать подвальных помещений."При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Берегите себя, уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Новофедоровка и Судак в Крыму остались без светаСимферополь окажется в эпицентре штормаЛивни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм
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В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии

МЧС: в Крыму из-за непогоды организована работа аэромобильной группировки спасателей

15:03 28.04.2023 (обновлено: 15:05 28.04.2023)
 
© МЧС Республики КрымСпециалист МЧС во время эвакуации при подтоплениях в Крыму
Специалист МЧС во время эвакуации при подтоплениях в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Для минимизации последствий комплекса опасных метеоявлений организована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым", - говорится в сообщении.
В районах, где существует наибольший риск подтоплений, работают опергруппы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
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Также дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях находится в режиме тесного взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой муниципалитетов. Оперативные службы готовы экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях в регионе.
Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Крыму продлили штормовое предупреждение.
Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В пятницу, 28 апреля, в крымской столице ожидаются сильные ливни.
Также непогода обрушилась и на Севастополь, в городе также действует штормовое предупреждение, ожидается, что к вечеру в городе выпадет более 30 миллиметров осадков.
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Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей полуострова воздержаться от выходов на улицу и избегать подвальных помещений.
"При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Берегите себя, уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - отметили в ведомстве.
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