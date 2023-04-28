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В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии

В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии - РИА Новости Крым, 28.04.2023

В Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихии

В Крыму начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T15:03

2023-04-28T15:03

2023-04-28T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В районах, где существует наибольший риск подтоплений, работают опергруппы местных пожарно-спасательных гарнизонов.Также дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях находится в режиме тесного взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой муниципалитетов. Оперативные службы готовы экстренно реагировать на все сообщения о происшествиях в регионе.Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Крыму продлили штормовое предупреждение.Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В пятницу, 28 апреля, в крымской столице ожидаются сильные ливни.Также непогода обрушилась и на Севастополь, в городе также действует штормовое предупреждение, ожидается, что к вечеру в городе выпадет более 30 миллиметров осадков.Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей полуострова воздержаться от выходов на улицу и избегать подвальных помещений."При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Берегите себя, уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Новофедоровка и Судак в Крыму остались без светаСимферополь окажется в эпицентре штормаЛивни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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