https://crimea.ria.ru/20231017/kerchenskiy-politekhnicheskiy--pyat-let-preodolevaya-bol-1132120403.html

Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль

Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль

Пять лет назад Керчь и вся Россия были потрясены. Утром 17 октября 2018 года студенты, юноши и девушки 15-17 лет, спешили на занятия в Керченский... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T09:33

2023-10-17T09:33

2023-10-17T09:33

видео

массовое убийство в керченском политехническом колледже

общество

теракт

керчь

крым

безопасность республики крым и севастополя

сергей астанкин

марат еникеев

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Пять лет назад Керчь и вся Россия были потрясены. Утром 17 октября 2018 года студенты, юноши и девушки 15-17 лет, спешили на занятия в Керченский политехнический колледж. Для десятков из них этот учебный день стал последним, из-за злой воли одного человека судьбы множества студентов и педагогов и их родственников пошли по-другому.Студент этого же колледжа, имя которого стало нарицательным, 18-летний Владислав Росляков в упор расстрелял нескольких своих ровесников и преподавателей, покалечил десятки из них бомбой, нафаршированной поражающими элементами, и покончил с собой. В Следственном комитете случившееся сначала квалифицировали как теракт, а затем как убийство двух и более людей общеопасным способом.Подробнее - в материале РИА Новости Крым "Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя" >>Читайте также на РИА Новости Крым:"Дотяни, милая": как керченские врачи спасали студентов колледжаВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеПедагог из Керченского политеха: "Ощущение, что вырвали частицу души"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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