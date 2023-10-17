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Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль
Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль
Пять лет назад Керчь и вся Россия были потрясены. Утром 17 октября 2018 года студенты, юноши и девушки 15-17 лет, спешили на занятия в Керченский... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T09:33
2023-10-17T09:33
видео
массовое убийство в керченском политехническом колледже
общество
теракт
керчь
крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей астанкин
марат еникеев
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Пять лет назад Керчь и вся Россия были потрясены. Утром 17 октября 2018 года студенты, юноши и девушки 15-17 лет, спешили на занятия в Керченский политехнический колледж. Для десятков из них этот учебный день стал последним, из-за злой воли одного человека судьбы множества студентов и педагогов и их родственников пошли по-другому.Студент этого же колледжа, имя которого стало нарицательным, 18-летний Владислав Росляков в упор расстрелял нескольких своих ровесников и преподавателей, покалечил десятки из них бомбой, нафаршированной поражающими элементами, и покончил с собой. В Следственном комитете случившееся сначала квалифицировали как теракт, а затем как убийство двух и более людей общеопасным способом.Подробнее - в материале РИА Новости Крым "Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя" &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:"Дотяни, милая": как керченские врачи спасали студентов колледжаВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеПедагог из Керченского политеха: "Ощущение, что вырвали частицу души"
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РИА Новости Крым
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96
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видео, массовое убийство в керченском политехническом колледже, общество, теракт, керчь, крым, безопасность республики крым и севастополя, видео, сергей астанкин, марат еникеев, святослав брусаков, владислав росляков
Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль

Фильм РИА Новости Крым: Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль

09:33 17.10.2023
 
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Пять лет назад Керчь и вся Россия были потрясены. Утром 17 октября 2018 года студенты, юноши и девушки 15-17 лет, спешили на занятия в Керченский политехнический колледж. Для десятков из них этот учебный день стал последним, из-за злой воли одного человека судьбы множества студентов и педагогов и их родственников пошли по-другому.
Студент этого же колледжа, имя которого стало нарицательным, 18-летний Владислав Росляков в упор расстрелял нескольких своих ровесников и преподавателей, покалечил десятки из них бомбой, нафаршированной поражающими элементами, и покончил с собой. В Следственном комитете случившееся сначала квалифицировали как теракт, а затем как убийство двух и более людей общеопасным способом.
В небольшом документальном фильме, созданном РИА Новости Крым, о событиях того дня – из уст очевидцев трагедии. О помощи, которую пострадавшим оказывала вся страна, об истории чудесных спасений, о преодолении боли, о том, как сейчас живут родители погибших детей и выжившие студенты, рассказывается в этой ленте. И, конечно же, как жизнь – ни смотря ни на что – продолжается.
Подробнее - в материале РИА Новости Крым "Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя" >>
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВидеоМассовое убийство в Керченском политехническом колледжеОбществоТерактКерчьКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АстанкинМарат ЕникеевСвятослав БрусаковВладислав Росляков
 
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