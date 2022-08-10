https://crimea.ria.ru/20220810/evakuirovannye-iz-zony-chp-v-novofedorovke-vozvraschayutsya-domoy-1124122414.html

Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой

Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой

Эвакуированные после взрывов на аэродроме в Новофедоровке постепенно возвращаются домой, людей вывозят автобусами, передает корреспондент РИА Новости Крым с... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T11:50

2022-08-10T11:50

2022-08-10T13:14

крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Эвакуированные после взрывов на аэродроме в Новофедоровке постепенно возвращаются домой, людей вывозят автобусами, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий."На сегодняшний день людей сюда уже не привозят, сами они тоже уже не приезжают. Ситуация стабильная, контролируемая. Люди, которые выезжают сегодня, направляются в свои дома, где совместно с комиссиями будут осматривать свои помещения", - сообщил замглавы администрации Сакского района Антон Новиков, добавив, что все желающие смогут остаться в общежитиях столько, сколько потребуется.В поселке Новофедоровка находятся глава Крыма Сергей Аксенов, премьер Юрий Гоцанюк, руководители министерств и ведомств. Они уже обошли жилые дома, оценивая масштабы разрушений. По информации Аксенова, восстановление поврежденных домов начнется сразу после завершения работы СК. Комиссия по оценке ущерба уже работает.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и 13 получили ранения.

https://crimea.ria.ru/20220810/v-novofedorovke-pristupili-k-otsenke-uscherba-ot-vzryvov---aksenov-1124122267.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, взрывы в новофедоровке, новофедоровка