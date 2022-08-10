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Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой
Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой
Эвакуированные после взрывов на аэродроме в Новофедоровке постепенно возвращаются домой, людей вывозят автобусами, передает корреспондент РИА Новости Крым с... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T11:50
2022-08-10T13:14
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
взрывы в новофедоровке
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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Эвакуированные после взрывов на аэродроме в Новофедоровке постепенно возвращаются домой, людей вывозят автобусами, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий."На сегодняшний день людей сюда уже не привозят, сами они тоже уже не приезжают. Ситуация стабильная, контролируемая. Люди, которые выезжают сегодня, направляются в свои дома, где совместно с комиссиями будут осматривать свои помещения", - сообщил замглавы администрации Сакского района Антон Новиков, добавив, что все желающие смогут остаться в общежитиях столько, сколько потребуется.В поселке Новофедоровка находятся глава Крыма Сергей Аксенов, премьер Юрий Гоцанюк, руководители министерств и ведомств. Они уже обошли жилые дома, оценивая масштабы разрушений. По информации Аксенова, восстановление поврежденных домов начнется сразу после завершения работы СК. Комиссия по оценке ущерба уже работает.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и 13 получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20220810/v-novofedorovke-pristupili-k-otsenke-uscherba-ot-vzryvov---aksenov-1124122267.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, взрывы в новофедоровке, новофедоровка
Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой

Эвакуированные после взрывов на аэродроме в Новофедоровке возвращаются домой

11:50 10.08.2022 (обновлено: 13:14 10.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭвакуированных после взрывов на аэродроме в Новофедоровке возвращают домой на автобусах
Эвакуированных после взрывов на аэродроме в Новофедоровке возвращают домой на автобусах - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Эвакуированные после взрывов на аэродроме в Новофедоровке постепенно возвращаются домой, людей вывозят автобусами, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.

После ЧП из ближайших домов в общежития в Прибрежном были вывезены 177 человек. Они переночевали, позавтракали и сейчас на автобусах в порядке очереди едут назад. Уже выехали около 80 человек.

"На сегодняшний день людей сюда уже не привозят, сами они тоже уже не приезжают. Ситуация стабильная, контролируемая. Люди, которые выезжают сегодня, направляются в свои дома, где совместно с комиссиями будут осматривать свои помещения", - сообщил замглавы администрации Сакского района Антон Новиков, добавив, что все желающие смогут остаться в общежитиях столько, сколько потребуется.
В поселке Новофедоровка находятся глава Крыма Сергей Аксенов, премьер Юрий Гоцанюк, руководители министерств и ведомств. Они уже обошли жилые дома, оценивая масштабы разрушений. По информации Аксенова, восстановление поврежденных домов начнется сразу после завершения работы СК. Комиссия по оценке ущерба уже работает.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и 13 получили ранения.
В поселке Новофедоровка после взрывов в домах повыбивало окна
11:48
В Новофедоровке приступили к оценке ущерба от взрывов - Аксенов
 
КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяВзрывы в НовофедоровкеНовофедоровка
 
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Заголовок открываемого материала
13:15Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку
12:59ЧП на аэродроме в Новофедоровке: что известно к этому часу
12:49Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
12:46Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
12:45Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин
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12:23В Ялте мужчина спас двоих утопающих и сам едва не утонул
11:50Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой
11:48В Новофедоровке приступили к оценке ущерба от взрывов - Аксенов
11:29Где в Крыму не будет воды в среду
11:16Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС
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