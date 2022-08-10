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Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13 - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13 - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13
Количество пострадавших при взрыве на аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T08:59
2022-08-10T09:06
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве на аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.В Сакской районной больнице амбулаторно оказана помощь 10 пострадавшим, в том числе двум детям. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает лежать в больнице.Еще два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую больницу скорой медицинской помощи № 6 и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы.
https://crimea.ria.ru/20220809/sredi-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-dvoe-detey-1124117086.html
https://crimea.ria.ru/20220809/general-aviatsii-nazval-versii-proisshestviya-v-novofedorovke-1124115346.html
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60
безопасность республики крым и севастополя, крым
Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13

Минздрав: число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке выросло до 13

08:59 10.08.2022 (обновлено: 09:06 10.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2, детская больница, реанимация
Роддом №2, детская больница, реанимация - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве на аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
"По состоянию на 08:30 утра в результате происшествия в поселке Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб", - рассказали в ведомстве.
В Сакской районной больнице амбулаторно оказана помощь 10 пострадавшим, в том числе двум детям. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает лежать в больнице.
Еще два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую больницу скорой медицинской помощи № 6 и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.
Больница
Вчера, 20:09
Среди пострадавших при взрыве в Новофедоровке двое детей
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома.
В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.
По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы.
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