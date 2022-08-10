https://crimea.ria.ru/20220810/chislo-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-vyroslo-do-13-1124120118.html

Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13 - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до 13

Количество пострадавших при взрыве на аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T08:59

2022-08-10T08:59

2022-08-10T09:06

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве на аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.В Сакской районной больнице амбулаторно оказана помощь 10 пострадавшим, в том числе двум детям. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает лежать в больнице.Еще два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в Симферопольскую городскую больницу скорой медицинской помощи № 6 и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы.

https://crimea.ria.ru/20220809/sredi-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-dvoe-detey-1124117086.html

https://crimea.ria.ru/20220809/general-aviatsii-nazval-versii-proisshestviya-v-novofedorovke-1124115346.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым