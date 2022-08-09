https://crimea.ria.ru/20220809/pozhar-na-aerodrome-v-novofedorovke-lokalizovan--aksenov-1124117480.html

Пожар на аэродроме в Новофедоровке локализован – Аксенов

Пожар на аэродроме в Новофедоровке локализован – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Пожар на аэродроме в Новофедоровке локализован – Аксенов

Возникший в результате взрыва на аэродроме "Саки" в Новофедоровке пожар локализован. Об этом журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T20:26

2022-08-09T20:26

2022-08-09T21:18

крым

сергей аксенов

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Возникший в результате взрыва на аэродроме "Саки" в Новофедоровке пожар локализован. Об этом журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы. "Лично разговаривал с военными, с рядовыми военнослужащими, сержантами, офицерами: ни один человек не сказал, что видел движение каких-то снарядов или следа от них в небе. Точно установит комиссия и следственные органы, справедливо будет обращаться за всеми комментариями к Министерству обороны, они наиболее компетентны и уполномочены в этой части", — заключил он.Местные власти продолжают обход территорий. Завтра специальная комиссия приступит к оценке ущерба.Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. На территории республики продлен высокий уровень террористической опасности. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. В результате происшествия погиб один человек, ранения получили семеро, в том числе двое детей.

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https://crimea.ria.ru/20220809/glava-kryma-rasskazal-o-razrusheniyakh-v-novofedorovke-1124116675.html

https://crimea.ria.ru/20220809/voennyy-aerodrom-saki-spravka-1124114520.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, происшествия, безопасность республики крым и севастополя