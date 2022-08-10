https://crimea.ria.ru/20220810/aksenov-provedet-v-novofedorovke-zasedanie-komissii-po-likvidatsii-chs-1124121920.html

Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС

Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в поселок Новофедоровка, где пройдет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС после вчерашних взрывов на военном... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T11:16

2022-08-10T11:16

2022-08-10T11:16

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в поселок Новофедоровка, где пройдет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС после вчерашних взрывов на военном аэродроме.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и 13 получили ранения.Среди пострадавших при взрыве в Новофедоровке двое детей >>По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы.

https://crimea.ria.ru/20220809/general-aviatsii-nazval-versii-proisshestviya-v-novofedorovke-1124115346.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя