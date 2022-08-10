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Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС
Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС
Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в поселок Новофедоровка, где пройдет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС после вчерашних взрывов на военном... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T11:16
2022-08-10T11:16
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в поселок Новофедоровка, где пройдет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС после вчерашних взрывов на военном аэродроме.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и 13 получили ранения.Среди пострадавших при взрыве в Новофедоровке двое детей &gt;&gt;По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы.
https://crimea.ria.ru/20220809/general-aviatsii-nazval-versii-proisshestviya-v-novofedorovke-1124115346.html
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС

Глава Крыма Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС

11:16 10.08.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов и Юрий Гоцанюк в Новофедоровке
Сергей Аксенов и Юрий Гоцанюк в Новофедоровке
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в поселок Новофедоровка, где пройдет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС после вчерашних взрывов на военном аэродроме.
"Сегодня вместе с коллегами оценим обстановку и проведем заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. В заседании примут участие представители профильных министерств, ведомств и структур, местной власти", - написал он в своем Telegram-канале.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и 13 получили ранения.
Среди пострадавших при взрыве в Новофедоровке двое детей >>
По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы.
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КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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