https://crimea.ria.ru/20220809/voennyy-aerodrom-saki-spravka-1124114520.html

Военный аэродром "Саки". Справка

Военный аэродром "Саки". Справка - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Военный аэродром "Саки". Справка

Военный аэродром "Саки" первого класса предназначен для базирования частей дальней, военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. Располагает... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T17:28

2022-08-09T17:28

2022-08-09T17:54

крым

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Военный аэродром "Саки" первого класса предназначен для базирования частей дальней, военно-транспортной авиации и авиации военно-морского флота. Располагает крупнейшим в мире учебно-тренировочным комплексом "Нитка". С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.Аэродром был построен для Качинского училища летчиков. До Великой Отечественной войны на объекте базировались дальние бомбардировщики, наиболее известные в период бомбардировки Берлина в августе и сентябре 1941 года (ДБ-3Ф, с 1942 года Ил-4 ).С 1941 по 1944 годы после захвата немецкими войсками использовался Люфтваффе. В феврале 1945 года аэродром принимал глав государств-союзников антигитлеровской коалиции – Уинстона Черчилля (премьер-министр Великобритании, 1940-1945 гг.) и Франклина Делано Рузвельта (32-ой президент США), а также членов делегаций, обслуживающий персонал, эскадрилью американских самолетов-истребителей с летно-подъемным составом.В 1982 году в рамках намеченной СССР программы постройки в 1978 – 1980 годах двух больших авианесущих крейсеров водоизмещением 65 000 тонн с атомными энергетическими установками, двумя катапультами и аэрофинишерами, на территории аэродрома появился полигон взлетно-посадочных систем "Нитка". Проект разработан Невским проектно-конструкторским бюро. С него выполнялись тренировочные взлеты Су-27, Миг-29, Су-25УТГ.Учебно-тренировочный комплекс "Нитка" считается крупнейшим тренажером данного типа в мире. Обслуживание комплекса и поддержание его в рабочем состоянии осуществляет около 180 военных специалистов. Среди аналогов "Нитки" – Центр подготовки летчиков морской авиации (ЦПЛМА) на территории Ейского высшего военного авиационного института в России, военно-морской аэродром Чейз Филд и авиабаза Кингсвилл в Техасе, США, а также наземные тренажерные комплексы в КНР (провинциях Ляонин и Шэньси) и Индии (Гоа).С 1997 по 2008 год на полигоне ежегодно проходили тренировки российских летчиков. Договоренность утратила силу в связи с российско-грузинским конфликтом, с инициативой об этом выступил украинский МИД. Тренировки возобновились в 2010 году, однако в 2013 РФ отказалась от них в пользу аналогичного комплекса Центра боевого применения и переучивания летного состава авиации ВМФ в Ейске.С 2014 года объект принадлежит Минобороны Российской Федерации.По данным из открытых источников, на комплексе установлена корабельная оптическая система посадки "Луна", командно-диспетчерский пункт был оборудован системой управления полетами "Цилиндр", которая представляет собой один контур аналогичной корабельной системы "Резистор-К4".На "Нитке" осуществляется подготовка летчиков палубной авиации на авианосцы с катапультным и трамплинным взлетом самолетов. В состав полигона взлетно-посадочных систем включено 19 объектов, в том числе штаб части, дизельная электростанция, морской водозабор, насосная станция оборотного водоснабжения, два резервуара на 1000 и 500 метров.Позывной аэродрома "Лесная". Он принимает все типы вооруженных сил, в ночное время только по согласованию. На его территории расположено две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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