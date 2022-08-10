https://crimea.ria.ru/20220810/v-novofedorovke-pristupili-k-otsenke-uscherba-ot-vzryvov---aksenov-1124122267.html

В Новофедоровке приступили к оценке ущерба от взрывов - Аксенов

В Новофедоровке приступили к оценке ущерба от взрывов - Аксенов - РИА Новости Крым, 10.08.2022

В Новофедоровке приступили к оценке ущерба от взрывов - Аксенов

В Новофедоровке начали работу комиссии по оценке ущерба от взрывов, составляются списки пострадавших. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T11:48

2022-08-10T11:48

2022-08-10T13:15

крым

безопасность республики крым и севастополя

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

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САКИ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Новофедоровке начали работу комиссии по оценке ущерба от взрывов, составляются списки пострадавших. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов"Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием. Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери. Сегодня до 14:00 за каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти. На сайтах администрации и правительства Крыма будет размещена информация о телефонах доверия для оперативного информирования по всем вопросам", - написал глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, восстановительные работы начнутся сразу после того следственных действий. Жителям окажут помощь в восстановлении имущества и выплатят компенсации.Ранее Сергей Аксенов прибыл в поселок Новофедоровка на заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС после вчерашних взрывов на военном аэродроме.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и 13 получили ранения.По словам Сергея Аксенова, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что происшествие спровоцировано украинской стороной. Независимую оценку ситуации дадут компетентные органы.

https://crimea.ria.ru/20220810/evakuirovannye-iz-zony-chp-v-novofedorovke-vozvraschayutsya-domoy-1124122414.html

https://crimea.ria.ru/20220810/chislo-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-vyroslo-do-13-1124120118.html

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крым, безопасность республики крым и севастополя, взрывы в новофедоровке, новофедоровка