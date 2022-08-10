https://crimea.ria.ru/20220810/rezhim-chs-vveden-v-krymskoy-novofedorovke-posle-vzryvov-1124123661.html

Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов

Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов

Детонация боеприпасов на аэродроме в поселке Новофедоровка на западе Крыма признана чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T12:49

2022-08-10T12:49

2022-08-10T13:00

безопасность республики крым и севастополя

крым

происшествия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124122853_0:130:1021:704_1920x0_80_0_0_9521767f9e49280776132b1e2d2745b8.jpg

САКИ, 10 авг - РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на аэродроме в поселке Новофедоровка на западе Крыма признана чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас на месте взрывов и в поврежденных домах работает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело, заявил глава региона.По предварительным данным, восстановление поврежденной инфраструктуры займет не больше 10 дней.Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.

https://crimea.ria.ru/20220810/iz-za-vzryvov-v-novofedorovke-povrezhdeny-62-mnogoetazhki-i-20-magazinov-1124123547.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, общество