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Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
Детонация боеприпасов на аэродроме в поселке Новофедоровка на западе Крыма признана чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T12:49
2022-08-10T13:00
безопасность республики крым и севастополя
крым
происшествия
общество
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САКИ, 10 авг - РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на аэродроме в поселке Новофедоровка на западе Крыма признана чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас на месте взрывов и в поврежденных домах работает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело, заявил глава региона.По предварительным данным, восстановление поврежденной инфраструктуры займет не больше 10 дней.Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
https://crimea.ria.ru/20220810/iz-za-vzryvov-v-novofedorovke-povrezhdeny-62-mnogoetazhki-i-20-magazinov-1124123547.html
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, общество
Материал дополняется
Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов

Аксенов сообщил о введении режима ЧС муниципального масштаба в Новофедоровке

12:49 10.08.2022 (обновлено: 13:00 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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САКИ, 10 авг - РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на аэродроме в поселке Новофедоровка на западе Крыма признана чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Признано ЧС муниципального масштаба. Количество жителей, которые размещены в пунктах временного размещения - 252 человека", - сказал Аксенов журналистам в среду.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:46
Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
Сейчас на месте взрывов и в поврежденных домах работает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело, заявил глава региона.
"СК проводит осмотры поврежденных зданий, мы ожидаем окончания следственных действий, предварительно они должны закончиться завтра к вечеру. Без оценки правоохранительных органов мы не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование, необходимо сформировать материалы для уголовных дел", - сообщил он.
По предварительным данным, восстановление поврежденной инфраструктуры займет не больше 10 дней.
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымПроисшествияОбщество
 
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13:15Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку
12:59ЧП на аэродроме в Новофедоровке: что известно к этому часу
12:49Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
12:46Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
12:45Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин
12:37ВС РФ уничтожили три самолета воздушных сил Украины — сводка МО
12:23В Ялте мужчина спас двоих утопающих и сам едва не утонул
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11:48В Новофедоровке приступили к оценке ущерба от взрывов - Аксенов
11:29Где в Крыму не будет воды в среду
11:16Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС
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