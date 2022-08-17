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Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт
Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт
Украинским военным не удастся вывести из строя Крымский мост в силу его конструктивно-технологических особенностей, считает политолог Денис Батурин. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:15
2022-08-17T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Украинским военным не удастся вывести из строя Крымский мост в силу его конструктивно-технологических особенностей, считает политолог Денис Батурин.Батурин отметил, что возможности ударов по подобным сооружениям можно было отчасти наблюдать на примере Антоновского моста в Херсоне. Все, что удалось сделать украинским военным с этим объектом, – это "грубо говоря, понаделать дырок в дорожном покрытии", констатировал он.Защита Крымского моста усилена для отражения возможной атаки ВСУ &gt;&gt;"Чтобы разрушить Крымский мост и создать проблемы, должна быть разрушена хотя бы одна опора, хотя бы один пролет моста, тогда он перестает выполнять свою функцию. Ни одно, ни другое сделать не удастся по вышеуказанным причинам, об этом говорят серьезные специалисты", – заключил политолог.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает Крымский мост как "законную военную цель". По его словам, транспортный переход "должен быть уничтожен".В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту &gt;&gt;Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне обсуждали с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.
https://crimea.ria.ru/20220205/krymskiy-most-i-kerchenskiy-proliv-kak-i-s-kakim-vooruzheniem-ikh-okhranyayut-1122274321.html
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крымский мост, крым, мнения, безопасность республики крым и севастополя, украина
Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт

Политолог Батурин: разрушить Крымский мост ракетным оружием технически невозможно

11:15 17.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Украинским военным не удастся вывести из строя Крымский мост в силу его конструктивно-технологических особенностей, считает политолог Денис Батурин.

"Мост мало того, что имеет конструктивные особенности и прочности, рассчитанные на воздействие естественной агрессивной природной среды. Он рассчитан на всякие случайности, типа потерявшего управление судна, которое может врезаться в опору. Кроме того, как говорят военные специалисты, мост – не такая простая цель для поражения. При этом в общей обстановке при строительстве моста закладывались и такие прочности, которые могут противостоять самым серьезным ситуациям", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".

Батурин отметил, что возможности ударов по подобным сооружениям можно было отчасти наблюдать на примере Антоновского моста в Херсоне. Все, что удалось сделать украинским военным с этим объектом, – это "грубо говоря, понаделать дырок в дорожном покрытии", констатировал он.
Защита Крымского моста усилена для отражения возможной атаки ВСУ >>
"Чтобы разрушить Крымский мост и создать проблемы, должна быть разрушена хотя бы одна опора, хотя бы один пролет моста, тогда он перестает выполнять свою функцию. Ни одно, ни другое сделать не удастся по вышеуказанным причинам, об этом говорят серьезные специалисты", – заключил политолог.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает Крымский мост как "законную военную цель". По его словам, транспортный переход "должен быть уничтожен".
В МИД России ответили на призывы из США ударить по Крымскому мосту >>
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что представители Киева на саммите НАТО в июне обсуждали с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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