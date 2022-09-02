https://crimea.ria.ru/20220902/chudom-ostalis-zhivy-posledstviya-udara-po-turbaze-na-khersonschine-1124384842.html

"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине

"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.09.2022

"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине

В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области,... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T15:51

2022-09-02T15:51

2022-09-02T16:03

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124383727_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_29405b48cc2fe4f7699deea2d334cac4.jpg

ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.По словам главы администрации Старой Збурьевки Алены Ротонос, удар по гражданскому объекту был нанесен 30 августа.По словам очевидцев, взрывной волной выбило большинство стекол в соседних домах. Улицу усеяли осколки, разломанные доски, куски крыш.Сейчас жители поврежденных домов обращаются в местную администрацию за помощью, власти же обещают – поддержат чем смогут, людей один на один с бедой не оставят.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220902/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-po-zhilomu-domu-v-khersone--est-pogibshie-1124378031.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины), авторы