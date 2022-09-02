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"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине
"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.09.2022
"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине
В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области,... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T15:51
2022-09-02T16:03
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
авторы
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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.По словам главы администрации Старой Збурьевки Алены Ротонос, удар по гражданскому объекту был нанесен 30 августа.По словам очевидцев, взрывной волной выбило большинство стекол в соседних домах. Улицу усеяли осколки, разломанные доски, куски крыш.Сейчас жители поврежденных домов обращаются в местную администрацию за помощью, власти же обещают – поддержат чем смогут, людей один на один с бедой не оставят.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-po-zhilomu-domu-v-khersone--est-pogibshie-1124378031.html
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Сергей Георгиев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины), авторы
"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине

Жители Старой Збурьевки рассказали об ударе ВСУ по мирной турбазе "Трофей"

15:51 02.09.2022 (обновлено: 16:03 02.09.2022)
 
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей Георгиев
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ХЕРСОН, 2 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. В результате обстрела украинских войск масштабные разрушения получила рыболовецкая туристическая усадьба "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области, также повреждены расположенные по соседству жилые дома.
По словам главы администрации Старой Збурьевки Алены Ротонос, удар по гражданскому объекту был нанесен 30 августа.
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
11:06
Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие
"Сюда прямо в час дня прилетело два снаряда. Среди местного населения чудом не было пострадавших. Двое детей из соседнего дома только благодаря тому, что находились на улице, не пострадали. Разрушения масштабные, окрестные дома также повреждены взрывной волной. Это исключительно гражданский объект, который не имеет какой-то военной ценности. В очередной раз мы видим, что абсолютно нет грани у украинского нацистского режима", - рассказала Алена Ротонос.
По словам очевидцев, взрывной волной выбило большинство стекол в соседних домах. Улицу усеяли осколки, разломанные доски, куски крыш.
"Я в этот момент сидела и смотрела телевизор. Меня спасло то, что два окна были открыты, дверь громыхнула в хату, я окна проверила, открыла-закрыла, и вышла, в чем была", - рассказала местная жительница.
Сейчас жители поврежденных домов обращаются в местную администрацию за помощью, власти же обещают – поддержат чем смогут, людей один на один с бедой не оставят.
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области
1 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области
2 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области
3 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области
4 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области
5 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области
6 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
1 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
2 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
3 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
4 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
5 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
6 из 6
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
© РИА Новости Крым
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Авторы
 
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Заголовок открываемого материала
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