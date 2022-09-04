https://crimea.ria.ru/20220904/v-khersone-otvetili-na-ugrozy-vereschuk-za-uchastie-v-referendume-1124396801.html

В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме

В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме - РИА Новости Крым, 04.09.2022

В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме

Херсонская область не имеет никакого отношения к Украине, поэтому угрозы киевского режима об уголовном преследовании жителей области за участие в референдуме не РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T13:29

2022-09-04T13:29

2022-09-04T13:33

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Херсонская область не имеет никакого отношения к Украине, поэтому угрозы киевского режима об уголовном преследовании жителей области за участие в референдуме не могут быть реализованы. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. По ее словам, граждане Украины, проживающие на освобожденных территориях, должны эвакуироваться, а в случае участия в референдумах, будут привлечены к уголовной ответственности.В ответ на призыв вице-премьера Украины к эвакуации с освобожденных территорий, Стремоусов привел многократные примеры возвращения херсонцев обратно:"На территориях, подконтрольных Киеву, наши люди никому не нужны. Те, кто выехал раньше, сейчас возвращаются в свои квартиры, понимая, что скоро зима, они понимают, что не нужны там, а здесь они нужны. И мы помогаем жителям совместно с РФ, которая подставила плечо в виде шефов из разных регионов России".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220904/kiev-grozit-tyurmoy-uchastnikam-referendumov-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-1124395866.html

https://crimea.ria.ru/20220902/reguliruem-vruchnuyu-v-khersone-rasskazali-o-rabote-perepravy-cherez-dnepr-1124386052.html

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херсонская область, украина, общество