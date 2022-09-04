https://crimea.ria.ru/20220904/kiev-grozit-tyurmoy-uchastnikam-referendumov-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-1124395866.html

Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях

Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях

Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T11:23

2022-09-04T11:23

2022-09-04T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет "Коммерсант".Выступая в эфире единого телемарафона, Верещук заявила, что граждане Украины, которые проживают на освобожденных территориях, должны эвакуироваться с этих территорий, а в случае участия в референдумах, будут привлечены к уголовной ответственности."Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220831/aksenov-razoblachil-zayavleniya-kieva-o-gryaduschey-evakuatsii-krymchan-1124349546.html

https://crimea.ria.ru/20220802/kiev-nachal-obyazatelnuyu-evakuatsiyu-s-podkontrolnykh-emu-territoriy-dnr-1124039051.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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