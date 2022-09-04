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Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях
Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях
Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T11:23
2022-09-04T11:26
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет "Коммерсант".Выступая в эфире единого телемарафона, Верещук заявила, что граждане Украины, которые проживают на освобожденных территориях, должны эвакуироваться с этих территорий, а в случае участия в референдумах, будут привлечены к уголовной ответственности."Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220831/aksenov-razoblachil-zayavleniya-kieva-o-gryaduschey-evakuatsii-krymchan-1124349546.html
https://crimea.ria.ru/20220802/kiev-nachal-obyazatelnuyu-evakuatsiyu-s-podkontrolnykh-emu-territoriy-dnr-1124039051.html
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4.7
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украина, в мире
Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях

На Украине пригрозили тюрьмой за участие в референдумах на освобожденных территориях

11:23 04.09.2022 (обновлено: 11:26 04.09.2022)
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет "Коммерсант".
Выступая в эфире единого телемарафона, Верещук заявила, что граждане Украины, которые проживают на освобожденных территориях, должны эвакуироваться с этих территорий, а в случае участия в референдумах, будут привлечены к уголовной ответственности.
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"Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - заявила она.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
УкраинаВ мире
 
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