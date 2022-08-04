https://crimea.ria.ru/20220804/krym-obespechivaet-khersonskuyu-oblast-benzinom--chto-s-tsenami-1124058980.html

Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами

Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами

Поставки топлива в Херсонскую область идут из Крыма, по мере насыщения рынка стоимость горючего в регионе снизилась и сейчас она ниже, чем на подконтрольных... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T20:24

2022-08-04T20:24

2022-08-04T20:25

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

экономика

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ХЕРСОН, 4 авг - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Поставки топлива в Херсонскую область идут из Крыма, по мере насыщения рынка стоимость горючего в регионе снизилась и сейчас она ниже, чем на подконтрольных Украине территориях. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо.И если топливо в регионе есть, то с автозаправочными комплексами ситуация сложнее. Ранее в регионе были полноценные АЗС с магазинами и кафе, однако сейчас в привычном формате они не работают."То есть в полном смысле, когда приехал на заправку в любое время дня и ночи и залил бак любого вида топлива, купил хот-дог или воду, заправочные комплексы пока не работают. Но восстановление идет. И если кто-то думал, что без общемировых брендов, которые были раньше, ничего не будет, то он ошибся, потому что в России есть свои сетевики, которые умеют строить бизнес так, чтобы он был удобен людям, - сказал Сальдо. – Поставки топлива идут из Крыма, это ближайший регион к нам, и конечно, это выгодно логистически. С других направлений ГСМ пока не идет".В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги >>В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

херсонская область

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2022

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

херсонская область, общество, экономика