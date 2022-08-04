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Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами
Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами
Поставки топлива в Херсонскую область идут из Крыма, по мере насыщения рынка стоимость горючего в регионе снизилась и сейчас она ниже, чем на подконтрольных... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T20:24
2022-08-04T20:25
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
экономика
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ХЕРСОН, 4 авг - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Поставки топлива в Херсонскую область идут из Крыма, по мере насыщения рынка стоимость горючего в регионе снизилась и сейчас она ниже, чем на подконтрольных Украине территориях. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо.И если топливо в регионе есть, то с автозаправочными комплексами ситуация сложнее. Ранее в регионе были полноценные АЗС с магазинами и кафе, однако сейчас в привычном формате они не работают."То есть в полном смысле, когда приехал на заправку в любое время дня и ночи и залил бак любого вида топлива, купил хот-дог или воду, заправочные комплексы пока не работают. Но восстановление идет. И если кто-то думал, что без общемировых брендов, которые были раньше, ничего не будет, то он ошибся, потому что в России есть свои сетевики, которые умеют строить бизнес так, чтобы он был удобен людям, - сказал Сальдо. – Поставки топлива идут из Крыма, это ближайший регион к нам, и конечно, это выгодно логистически. С других направлений ГСМ пока не идет".В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги &gt;&gt;В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область, общество, экономика
Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами

Глава ВГА Сальдо: в Херсонской области подешевело горючее, поставки идут из Крыма

20:24 04.08.2022 (обновлено: 20:25 04.08.2022)
 
© РИА Новости КрымЦены на АЗС в Херсоне
Цены на АЗС в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей Георгиев
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ХЕРСОН, 4 авг - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Поставки топлива в Херсонскую область идут из Крыма, по мере насыщения рынка стоимость горючего в регионе снизилась и сейчас она ниже, чем на подконтрольных Украине территориях. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо.
"Цены регулирует рынок. Сначала мы их начали сдерживать, но потом, по мере насыщения горюче-смазочными материалами и увеличения количества отремонтированных АЗС, которые были разбиты уходящими хозяевами, цены начали снижаться. Сейчас они уже существенно ниже, чем в апреле или мае. Думаю, все придет к тому, что они станут аналогичными материковым. Сейчас в Херсонской и Запорожской областях стоимость ГСМ значительно ниже, чем на подконтрольной Украине территории", - рассказал он.
И если топливо в регионе есть, то с автозаправочными комплексами ситуация сложнее. Ранее в регионе были полноценные АЗС с магазинами и кафе, однако сейчас в привычном формате они не работают.
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"То есть в полном смысле, когда приехал на заправку в любое время дня и ночи и залил бак любого вида топлива, купил хот-дог или воду, заправочные комплексы пока не работают. Но восстановление идет. И если кто-то думал, что без общемировых брендов, которые были раньше, ничего не будет, то он ошибся, потому что в России есть свои сетевики, которые умеют строить бизнес так, чтобы он был удобен людям, - сказал Сальдо. – Поставки топлива идут из Крыма, это ближайший регион к нам, и конечно, это выгодно логистически. С других направлений ГСМ пока не идет".
В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги >>
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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