https://crimea.ria.ru/20220803/v-khersonskoy-oblasti-vosstanovyat-i-otremontiruyut-dorogi-1124046522.html

В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги

В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги

Власти Херсонской области будут заниматься восстановлением и ремонтом региональных дорог, деньги на это уже выделены. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T10:32

2022-08-03T10:32

2022-08-03T10:32

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121251692_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29793e8a710a4a58bf2a29fc18fa9f10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Власти Херсонской области будут заниматься восстановлением и ремонтом региональных дорог, деньги на это уже выделены. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю Херсонскую, большую часть Запорожской, а также часть Харьковской областей. Позже в населенных пунктах данных областей начали формировать временные военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>

https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество