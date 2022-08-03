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В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги
В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги
Власти Херсонской области будут заниматься восстановлением и ремонтом региональных дорог, деньги на это уже выделены. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T10:32
2022-08-03T10:32
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Власти Херсонской области будут заниматься восстановлением и ремонтом региональных дорог, деньги на это уже выделены. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю Херсонскую, большую часть Запорожской, а также часть Харьковской областей. Позже в населенных пунктах данных областей начали формировать временные военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html
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херсонская область, общество
В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги

Замглавы ВГА Губарева: дороги в Херсонской области отремонтируют, деньги на это выделены

10:32 03.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Власти Херсонской области будут заниматься восстановлением и ремонтом региональных дорог, деньги на это уже выделены. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
"Конечно, это непростой процесс. Сложность региона в том, что есть определенный отток кадров, некоторые люди боятся сотрудничать, но мы понемногу эту ситуацию исправляем. У нас есть план, финансирование выделено, и мы будем заниматься приведением дорог в порядок. Не в зонах, где идут активные боевые действия, а в первую очередь городские дороги и дороги ближе к границам", - уточнила она.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю Херсонскую, большую часть Запорожской, а также часть Харьковской областей. Позже в населенных пунктах данных областей начали формировать временные военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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Херсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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