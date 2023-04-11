https://crimea.ria.ru/20230411/rf-vyshla-iz-globalnogo-alyansa-natsionalnykh-institutov-prav-cheloveka-1128117973.html

РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человека

РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человека - РИА Новости Крым, 11.04.2023

РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова официально объявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов прав... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T16:01

2023-04-11T16:01

2023-04-11T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова официально объявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов прав человека (ГАНРИ). Об этом омбудсмен сообщила в своем официальном Telegram-канале.По ее словам, европейские правозащитники "отчаянно ищут соломинку в чужом глазу, но в своем не замечают и бревна". Они не обращают внимания на вопиющее нарушение прав человека и жестокое обращение с протестующими во Франции, на размещение биолабораторий США на Украине, которые способны нанести ущерб всему человечеству, но зато очень часто говорят о беззакониях в России, считает Татьяна Москалькова.Ранее пресс-служба российского уполномоченного по правам человека сообщала, что 14 марта на заседании Европейской сети (ЕНРИ) Глобального Альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНРИ) рассмотрели предложение о б ее исключении из состава организации. В соответствии с уставом организации, на время рассмотрения вопроса членство Москальковой было приостановлено до 11 апреля, когда на внеочередном заседании планировалось внести окончательное решение.Глобальный альянс национальных институтов прав человека был создан в 1993 году в Тунисе как Международный координационный комитет национальных правозащитных учреждений, с целью координации их деятельности. Свое нынешнее название альянс получил в 2016 году. На данный момент в организации насчитывается 16 членов из четырех регионов мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение МоскальковойЗахарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к КасемуМоскалькова обратилась к ООН из-за ареста в Литве шеф-редактора Sputnik

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татьяна москалькова, политика, общество, в мире, россия