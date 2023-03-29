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Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой
Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой
Гуманитарный коридор через Турцию для обмена между Россией и Украиной мирными гражданами и ранеными может быть открыт. Об этом в интервью РИА Новости заявила... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T11:02
2023-03-29T11:02
2023-03-29T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Гуманитарный коридор через Турцию для обмена между Россией и Украиной мирными гражданами и ранеными может быть открыт. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Вариант прибытия через Турцию в России был рассмотрен и для возвращения на родину гражданских российских моряков, которых удерживали на Украине, добавила она.Москалькова отметила, что вопрос создания гумкоридоров предметно обсуждался на встрече в Анкаре. При этом турецкая сторона в лице и президента Реджепа Тайипа Эрдогана и омбудсмена Шерефа Малкова "видят необходимость медиации, дополнительных механизмов и предлагают свою помощь", заметила российский омбудсмен."Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно", – заключила Москалькова.В январе в Анкаре состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине и готова взять на себя их лечение. Читайте также на РИА Новости Крым:Одиннадцать российских моряков вернулись из украинского плена Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиянУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана
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татьяна москалькова, украина, россия, турция, общество, политика, обмен пленными, новости
Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой
Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: в РФ оценили возможность открытия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Гуманитарный коридор через Турцию для обмена между Россией и Украиной мирными гражданами и ранеными может быть открыт. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я не исключаю, что такой гуманитарный коридор при необходимости может заработать… не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции", – сказала омбудсмен.
Вариант прибытия через Турцию в России был рассмотрен и для возвращения на родину гражданских российских моряков, которых удерживали на Украине, добавила она.
Москалькова отметила, что вопрос создания гумкоридоров предметно обсуждался на встрече в Анкаре. При этом турецкая сторона в лице и президента Реджепа Тайипа Эрдогана и омбудсмена Шерефа Малкова "видят необходимость медиации, дополнительных механизмов и предлагают свою помощь", заметила российский омбудсмен.
"Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно", – заключила Москалькова.
В январе в Анкаре состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов
Турции, РФ и Украины. Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине и готова взять на себя их лечение.
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