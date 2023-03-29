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Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой

Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой

Гуманитарный коридор через Турцию для обмена между Россией и Украиной мирными гражданами и ранеными может быть открыт. Об этом в интервью РИА Новости заявила... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T11:02

2023-03-29T11:02

2023-03-29T11:02

татьяна москалькова

украина

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обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Гуманитарный коридор через Турцию для обмена между Россией и Украиной мирными гражданами и ранеными может быть открыт. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Вариант прибытия через Турцию в России был рассмотрен и для возвращения на родину гражданских российских моряков, которых удерживали на Украине, добавила она.Москалькова отметила, что вопрос создания гумкоридоров предметно обсуждался на встрече в Анкаре. При этом турецкая сторона в лице и президента Реджепа Тайипа Эрдогана и омбудсмена Шерефа Малкова "видят необходимость медиации, дополнительных механизмов и предлагают свою помощь", заметила российский омбудсмен."Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно", – заключила Москалькова.В январе в Анкаре состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине и готова взять на себя их лечение. Читайте также на РИА Новости Крым:Одиннадцать российских моряков вернулись из украинского плена Грозила смертельная опасность: из украинского плена вернули 90 россиянУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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татьяна москалькова, украина, россия, турция, общество, политика, обмен пленными, новости