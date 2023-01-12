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В МИД ответили на предложение Турции открыть гумкоридор на Украине - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В МИД ответили на предложение Турции открыть гумкоридор на Украине
В МИД ответили на предложение Турции открыть гумкоридор на Украине - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В МИД ответили на предложение Турции открыть гумкоридор на Украине
У инициатив по оказанию помощи гражданскому населению не должно быть "сроков давности", они не могут зависеть от политической конъюнктуры. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T14:36
2023-01-12T14:38
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
события в донбассе
общество
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. У инициатив по оказанию помощи гражданскому населению не должно быть "сроков давности", они не могут зависеть от политической конъюнктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Анкары открыть гуманитарный коридор на Украине.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за открытие гуманитарного коридора на Украине. По его словам, Анкара готова лечить пострадавших в ходе конфликта военных.Комментируя предложение Турции, Захарова, в частности, напомнила, что в феврале-марте 2022 года жителей Донбасса, находящихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, не пускали при попытке выехать в Россию. Поэтому они были вынуждены пересекать украинско-польскую границу и затем через Белоруссию или Калининград добираться на территорию РФ.Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины &gt;&gt;Захарова заверила, что российская сторона всегда выступает за посредничество и помощь, но при этом отметила, что у гуманитарной работы "не должно быть перерывов" и "о страданиях людей надо помнить всегда".Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и ЭрдоганаМогут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против КрымаЗерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, события в донбассе, общество, сво
В МИД ответили на предложение Турции открыть гумкоридор на Украине

Захарова о предложении Турции по гумкоридору: это не должно зависеть от конъюнктуры

14:36 12.01.2023 (обновлено: 14:38 12.01.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. У инициатив по оказанию помощи гражданскому населению не должно быть "сроков давности", они не могут зависеть от политической конъюнктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Анкары открыть гуманитарный коридор на Украине.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за открытие гуманитарного коридора на Украине. По его словам, Анкара готова лечить пострадавших в ходе конфликта военных.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
8 января, 11:15
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Комментируя предложение Турции, Захарова, в частности, напомнила, что в феврале-марте 2022 года жителей Донбасса, находящихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, не пускали при попытке выехать в Россию. Поэтому они были вынуждены пересекать украинско-польскую границу и затем через Белоруссию или Калининград добираться на территорию РФ.
"У таких гуманитарных инициатив не должно быть сроков давности. Они не должны зависеть от политической конъюнктуры. Если есть желание помогать людям, то оно не должно уходить на" выходные" или на "обеденный перерыв". Люди на протяжении многих лет страдают в этом регионе (Донбассе – ред.). Если есть желание, то оно не должно быть ограничено конъюнктурными соображениями", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины >>
Захарова заверила, что российская сторона всегда выступает за посредничество и помощь, но при этом отметила, что у гуманитарной работы "не должно быть перерывов" и "о страданиях людей надо помнить всегда".
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