https://crimea.ria.ru/20221117/zernovaya-sdelka-v-mid-trebuyut-vozderzhatsya-ot-provokatsiy-v-chernom-more-1125416032.html

Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море

Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море

В МИД России подтвердили продление договора между Россией, Турцией, Украиной и ООН о "Черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия на 120 дней. РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T14:55

2022-11-17T14:55

2022-11-17T14:55

министерство иностранных дел рф (мид рф)

в мире

российская федерация (россия, рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110690/16/1106901631_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_2daac965b069df0f2d8566ca0357485b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В МИД России подтвердили продление договора между Россией, Турцией, Украиной и ООН о "Черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия на 120 дней. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства."18 ноября истекает срок действия четырехсторонней "сделки", подписанной в Стамбуле 22 июля. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило", – говорится в сообщении.Со своей стороны, Россия допускает техническую пролонгацию соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату. Кроме того, в МИД отметили "активизацию работы Секретариата ООН" по выполнению заявленных обязательств по содействию поставкам российских удобрений и продовольствия."После наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тонн российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", – пояснили в коммюнике.Вместе с тем, в МИД напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для заявленных мирных целей.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие договора истекает 18 ноября 2022 года и требует пролонгации.После того, как 29 октября Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.

https://crimea.ria.ru/20221117/deystvie-zernovoy-sdelki-prodleno-na-120-dney--prezident-erdogan-1125412012.html

https://crimea.ria.ru/20221109/zakharova-rasskazala-o-riskakh-zernovoy-sdelki-1125299673.html

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, российская федерация (россия, рф), экономика