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Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море
Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море
В МИД России подтвердили продление договора между Россией, Турцией, Украиной и ООН о "Черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия на 120 дней. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T14:55
2022-11-17T14:55
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В МИД России подтвердили продление договора между Россией, Турцией, Украиной и ООН о "Черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия на 120 дней. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства."18 ноября истекает срок действия четырехсторонней "сделки", подписанной в Стамбуле 22 июля. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило", – говорится в сообщении.Со своей стороны, Россия допускает техническую пролонгацию соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату. Кроме того, в МИД отметили "активизацию работы Секретариата ООН" по выполнению заявленных обязательств по содействию поставкам российских удобрений и продовольствия."После наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тонн российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", – пояснили в коммюнике.Вместе с тем, в МИД напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для заявленных мирных целей.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие договора истекает 18 ноября 2022 года и требует пролонгации.После того, как 29 октября Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.
https://crimea.ria.ru/20221117/deystvie-zernovoy-sdelki-prodleno-na-120-dney--prezident-erdogan-1125412012.html
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4.7
96
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министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, российская федерация (россия, рф), экономика
Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море

РФ одобрила продление зерновой сделки и требует воздержаться от провокаций в Черном море

14:55 17.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота России
Корабли Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В МИД России подтвердили продление договора между Россией, Турцией, Украиной и ООН о "Черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия на 120 дней. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.
"18 ноября истекает срок действия четырехсторонней "сделки", подписанной в Стамбуле 22 июля. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило", – говорится в сообщении.
Сбор урожая зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
13:14
Действие зерновой сделки продлено на 120 дней – президент Эрдоган
Со своей стороны, Россия допускает техническую пролонгацию соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату. Кроме того, в МИД отметили "активизацию работы Секретариата ООН" по выполнению заявленных обязательств по содействию поставкам российских удобрений и продовольствия.
"После наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тонн российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", – пояснили в коммюнике.
Вместе с тем, в МИД напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для заявленных мирных целей.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
9 ноября, 16:28
Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"
"Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться", – предупредила российская сторона.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие договора истекает 18 ноября 2022 года и требует пролонгации.
После того, как 29 октября Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.
Президент РФ В. Путин
2 ноября, 17:19
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.
 
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Заголовок открываемого материала
14:55Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море
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