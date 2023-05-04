https://crimea.ria.ru/20230504/simferopoltsy-podkhvatili-fleshmob-mediagruppy-rossiya-segodnya---video-1128523559.html

Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО

Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО

Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T09:54

2023-05-04T09:54

2023-05-04T11:15

видео

медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым (статика)

общество

симферополь

крым

#народныепеснипобеды

культура

день победы

78-я годовщина великой победы

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Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с Великой Отечественной войной.Молодежь и люди солидного возраста с радостью откликнулись на предложение редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Среди #народныепеснипобеды были, конечно же, и "Три танкиста", и "На поле танки грохотали", и "Смуглянка". Ну и куда же без легендарной "Катюши"!2 мая сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запустили флешмоб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. Сотрудники редакции исполнили песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город" из фильма "Истребители".

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Симферополя подхватили флешмоб РИА Новости Крым и исполнили военные песни Жители Симферополя подхватили флешмоб РИА Новости Крым и исполнили военные песни 2023-05-04T09:54 true PT2M27S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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