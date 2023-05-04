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Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО
Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО
Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T09:54
2023-05-04T11:15
видео
медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым (статика)
общество
симферополь
крым
#народныепеснипобеды
культура
день победы
78-я годовщина великой победы
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Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с Великой Отечественной войной.Молодежь и люди солидного возраста с радостью откликнулись на предложение редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Среди #народныепеснипобеды были, конечно же, и "Три танкиста", и "На поле танки грохотали", и "Смуглянка". Ну и куда же без легендарной "Катюши"!2 мая сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запустили флешмоб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. Сотрудники редакции исполнили песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город" из фильма "Истребители".
симферополь
крым
РИА Новости Крым
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2023
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Жители Симферополя подхватили флешмоб РИА Новости Крым и исполнили военные песни
Жители Симферополя подхватили флешмоб РИА Новости Крым и исполнили военные песни
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
видео, медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым (статика), общество, симферополь, крым, #народныепеснипобеды, культура, день победы, 78-я годовщина великой победы, великая отечественная война, видео
Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО
Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с Великой Отечественной войной.
2023-05-04T09:54
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Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО

Жители Симферополя исполнили #народныепеснипобеды - видео

09:54 04.05.2023 (обновлено: 11:15 04.05.2023)
 
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Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с Великой Отечественной войной.
Молодежь и люди солидного возраста с радостью откликнулись на предложение редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Среди #народныепеснипобеды были, конечно же, и "Три танкиста", и "На поле танки грохотали", и "Смуглянка". Ну и куда же без легендарной "Катюши"!
2 мая сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запустили флешмоб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. Сотрудники редакции исполнили песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город" из фильма "Истребители".
 
ВидеоМедиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости Крым (статика)ОбществоСимферопольКрым#народныепеснипобедыКультураДень Победы78-я годовщина Великой ПобедыВеликая Отечественная война
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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