https://crimea.ria.ru/20230504/simferopoltsy-podkhvatili-fleshmob-mediagruppy-rossiya-segodnya---video-1128523559.html
Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО
Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО
Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T09:54
2023-05-04T09:54
2023-05-04T11:15
видео
медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым (статика)
общество
симферополь
крым
#народныепеснипобеды
культура
день победы
78-я годовщина великой победы
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Жители крымской столицы подхватили флешмоб республиканского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" и спели песни, тематически связанные с Великой Отечественной войной.Молодежь и люди солидного возраста с радостью откликнулись на предложение редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Среди #народныепеснипобеды были, конечно же, и "Три танкиста", и "На поле танки грохотали", и "Смуглянка". Ну и куда же без легендарной "Катюши"!2 мая сотрудники радио "Спутник в Крыму" и сайта РИА Новости Крым запустили флешмоб песен, которые россиянам могут запретить исполнять их правообладатели. Сотрудники редакции исполнили песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город" из фильма "Истребители".
симферополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128522316_144:0:1099:716_1920x0_80_0_0_c84aa9c01e0e6a5f324474cd4f9deb32.png
Жители Симферополя подхватили флешмоб РИА Новости Крым и исполнили военные песни
Жители Симферополя подхватили флешмоб РИА Новости Крым и исполнили военные песни
2023-05-04T09:54
true
PT2M27S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым (статика), общество, симферополь, крым, #народныепеснипобеды, культура, день победы, 78-я годовщина великой победы, великая отечественная война, видео
Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО
Жители Симферополя исполнили #народныепеснипобеды - видео
09:54 04.05.2023 (обновлено: 11:15 04.05.2023)